توجيهات عليا للجهات الحكومية.. أكملوا الربط الإلكتروني بوزارة الخدمة المدنية وأوقفوا التعاملات الورقية بالموارد البشرية

توجيه برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية بتلك التوجيهات

علمت "سبق" عن صدور توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية، والتأكيد عليها لإكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية؛ لتوفير بيانات الموارد البشرية خلال ١٢٠ يومًا، مع التأكيد عليها بالالتزام بضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ووفقًا للمعلومات، تَضَمّنت التوجيهاتُ التأكيدَ على إدارة عمليات الموارد البشرية من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية، وإيقاف التعاملات الورقية خلال ١٢٠ يومًا، كما تم التأكيد على بناء قاعدة بيانات لموظفي الجهات الرئيسية والفرعية التابعة لها وفق المجموعات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

وتَضَمّنت التوجيهات، توجيه وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية مع تلك التوجيهات الجديدة.