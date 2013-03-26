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مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 198011 بينهم 151765 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 321 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 151765 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 661 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 198011 من ضمنهم 151765 حالة تم شفاؤها، و11768 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 321 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 151765 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 661 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 198011 من ضمنهم 151765 حالة تم شفاؤها، و11768 حالة وفاة.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:59 AM

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 198011 بينهم 151765 متعافياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 321 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 151765 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 661 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 198011 من ضمنهم 151765 حالة تم شفاؤها، و11768 حالة وفاة.

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