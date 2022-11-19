النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

726 دليلًا وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل ١٨ فاسدًا إلى السجن ٥٥ عامًا

شرطة مكة تطيح بـ3 أشخاص اعتدوا على عامل بمحطة للمحروقات

ضربوا المجني عليه واستولوا على ما بحوزته من مبالغ مالية

أعلن المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة.

وقال المتحدث: الجناة هم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة مكة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة مكة تطيح بـ3 أشخاص اعتدوا على عامل بمحطة للمحروقات
سبق

أعلن المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة.

وقال المتحدث: الجناة هم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
02:07 PM

شرطة مكة تطيح بـ3 أشخاص اعتدوا على عامل بمحطة للمحروقات

ضربوا المجني عليه واستولوا على ما بحوزته من مبالغ مالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
2
770

أعلن المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة.

وقال المتحدث: الجناة هم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,675
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,436
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,815
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,120

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة