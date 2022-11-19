شرطة مكة تطيح بـ3 أشخاص اعتدوا على عامل بمحطة للمحروقات

ضربوا المجني عليه واستولوا على ما بحوزته من مبالغ مالية

أعلن المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة.

وقال المتحدث: الجناة هم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.