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"المسند": الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها السنوية.. عدا هذه المناطق

قال: السبب يعود إلى مرتفع جوي تسبّب في غلق البوابة الشمالية الغربية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة اليوم -كالعادة- أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم، عدا المناطق المتاخمة للحدود الشمالية السعودية الأردنية، فهي أقل من معدلاتها السنوية (برد).

وأضاف المسند؛ عبر حسابه في تويتر: عادة مدن السعودية تغادر قائمة أعلى درجات سُجلت في العالم منذ بضعة أيام، لكن هذا العام وبسبب مرتفع جوي علوي مطبق فوق أجوائنا فما زالت درجة الحرارة بصفة عامة حارة.

وتابع: هذا المرتفع تسبّب في غلق البوابة الشمالية الغربية التي عادة تتوغل من خلالها المنخفضات الممطرة.

وأكّد أن درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، بين القريات 12 درجة مئوية، وجدة 27 درجة مئوية، الفارق 15 درجة مئوية؛ كالفرق بين الربيع والشتاء، في حين الفارق بين أعلى درجة حرارة ظهر أمس بين عرفات مكة 44م وطريف 25م، الفارق بينهما 19 درجة؛ كالفرق بين الصيف والربيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها السنوية.. عدا هذه المناطق
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة اليوم -كالعادة- أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم، عدا المناطق المتاخمة للحدود الشمالية السعودية الأردنية، فهي أقل من معدلاتها السنوية (برد).

وأضاف المسند؛ عبر حسابه في تويتر: عادة مدن السعودية تغادر قائمة أعلى درجات سُجلت في العالم منذ بضعة أيام، لكن هذا العام وبسبب مرتفع جوي علوي مطبق فوق أجوائنا فما زالت درجة الحرارة بصفة عامة حارة.

وتابع: هذا المرتفع تسبّب في غلق البوابة الشمالية الغربية التي عادة تتوغل من خلالها المنخفضات الممطرة.

وأكّد أن درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، بين القريات 12 درجة مئوية، وجدة 27 درجة مئوية، الفارق 15 درجة مئوية؛ كالفرق بين الربيع والشتاء، في حين الفارق بين أعلى درجة حرارة ظهر أمس بين عرفات مكة 44م وطريف 25م، الفارق بينهما 19 درجة؛ كالفرق بين الصيف والربيع.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
10:53 AM

"المسند": الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها السنوية.. عدا هذه المناطق

قال: السبب يعود إلى مرتفع جوي تسبّب في غلق البوابة الشمالية الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة اليوم -كالعادة- أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم، عدا المناطق المتاخمة للحدود الشمالية السعودية الأردنية، فهي أقل من معدلاتها السنوية (برد).

وأضاف المسند؛ عبر حسابه في تويتر: عادة مدن السعودية تغادر قائمة أعلى درجات سُجلت في العالم منذ بضعة أيام، لكن هذا العام وبسبب مرتفع جوي علوي مطبق فوق أجوائنا فما زالت درجة الحرارة بصفة عامة حارة.

وتابع: هذا المرتفع تسبّب في غلق البوابة الشمالية الغربية التي عادة تتوغل من خلالها المنخفضات الممطرة.

وأكّد أن درجة الحرارة الصغرى، فجر اليوم، بين القريات 12 درجة مئوية، وجدة 27 درجة مئوية، الفارق 15 درجة مئوية؛ كالفرق بين الربيع والشتاء، في حين الفارق بين أعلى درجة حرارة ظهر أمس بين عرفات مكة 44م وطريف 25م، الفارق بينهما 19 درجة؛ كالفرق بين الصيف والربيع.

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