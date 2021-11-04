كم ثمنها؟ امرأة كادت تلقي ماسة وجدتها أثناء تنظيف المنزل

تباع في مزاد علني بلندن نهاية نوفمبر الجاري

صُدِمت امرأة مسنة بعد أن اكتشفت أن الماسة التي كانت على وشك التخلص منها في صندوق القمامة تساوي الملايين.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن امرأة في السبعينات من عمرها، عثرت على الماسة عندما كانت تقوم بتنظيف منزلها في نورثمبرلاند.

في البداية، اعتقدت أنها كانت مجرد حجر للمجوهرات، ولم تفكر كثيرًا في ذلك.

ومع ذلك، أخذتها بعد ذلك إلى بائع المزادات؛ لمعرفة قيمتها، لتجد أنها من الماس الطبيعي 34 قيراطًا، وأنها تساوي مليوني جنيه إسترليني، أي نحو 2.73 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لـ"بي بي سي"، اشترت المرأة الحجر مع العديد من الأشياء الأخرى في بيع صندوق السيارة منذ سنوات عديدة. عندما أدركت أخيرًا القيمة الحقيقية للألماس، بقيت في حالة ذهول، ولم تصدق أنها كادت ترميها في سلة المهملات.

وقال مارك لين، من موقع "فيتونبي" للمزادات في نورث شيلد: إن الماسة كانت تحتفظ بها العجوز في صندوق جنبًا إلى جنب مع أدوات زفاف المرأة، وقطع أخرى من المجوهرات ذات القيمة المنخفضة.

وأضاف "لين" أن العجوز جاءت بحقيبة فيها مجوهرات؛ لتقديرها بعد نصيحة من صديقتها، بدلاً من إلقائها في سلة المهملات.

ومن المنتظر أن تطرح الماسة في مزاد في لندن في الـ30 من الشهر الجاري، وقد نشرت دار فيتونبي للمزادات صورة للماسة؛ للترويج لها قبل المزاد مع حكايتها الغريبة.