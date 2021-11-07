"الطيران المدني" يطرح وظيفتين شاغرتين للتقديم

من خلال موقع الهيئة على الإنترنت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظيفتين إداريتين شاغرتين لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، والتقديم عليها من خلال موقع الهيئة على الإنترنت.

وتضمنت الوظائف المطروحة مسمى "مدقق لغوي" في الرياض لخريجي كليات الآداب أو الترجمة أو ما يعادلها، وبخبرة من 3 لـ5 سنوات، أيضاً وظيفة بمسمى "أخصائي متابعة وإدارة الأولويات" في الرياض أيضاً، وموجهة لحملة مؤهل البكالوريوس في إدارة أعمال أو ما يعادلها، وبخبرة من ثلاث لخمس سنوات.