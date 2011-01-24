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تنبيه لـ "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم الأحد، تضمن عوالق ترابية، تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم الأحد، تضمن عوالق ترابية، تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
08:12 AM

تنبيه لـ "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم الأحد، تضمن عوالق ترابية، تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

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