تنبيه لـ "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم الأحد، تضمن عوالق ترابية، تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.