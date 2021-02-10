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"هدف": صرف 756 ألف ريال لـ 453 مستفيداً من العاملين في النقل الموجّه

لشهرَي أكتوبر ونوفمبر 2020.. بعدما أظهرت البيانات التزاماً بمعدلات الأداء

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ 453 مستفيداً من العاملين في النقل الموجّه لشهري أكتوبر ونوفمبر (2020)، بمبلغ إجمالي (756293) ريالاً، وذلك ضمن برنامج العمل الحر في النقل الموجّه.

وأوضح "هدف"، أن بيانات الأداء الخاصة بالعاملين في نشاط توجيه المركبات للشهرين المشار إليهما أعلاه، أظهرت التزاماً بتحقيق أعلى معدلات الأداء، ما انعكس على دخل العامل وحصوله على سقف الدعم الأعلى المقر، الأمر الذي يعزّز جهود الصندوق الرامية إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني والتحفيز لزيادة الإنتاجية، كما يعمل "هدف" حالياً على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر ديسمبر (2020)، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي تنفيذ برنامج العمل الحر في النقل الموجّه، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعماً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهراً ميلادياً من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعماً تحفيزياً مقدراه 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

وذكر "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل، هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وذلك في أول عشرة أيام من كل شهر ميلادي، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال زيارة الرابط: https://freelance.sa/.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": صرف 756 ألف ريال لـ 453 مستفيداً من العاملين في النقل الموجّه
سبق

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ 453 مستفيداً من العاملين في النقل الموجّه لشهري أكتوبر ونوفمبر (2020)، بمبلغ إجمالي (756293) ريالاً، وذلك ضمن برنامج العمل الحر في النقل الموجّه.

وأوضح "هدف"، أن بيانات الأداء الخاصة بالعاملين في نشاط توجيه المركبات للشهرين المشار إليهما أعلاه، أظهرت التزاماً بتحقيق أعلى معدلات الأداء، ما انعكس على دخل العامل وحصوله على سقف الدعم الأعلى المقر، الأمر الذي يعزّز جهود الصندوق الرامية إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني والتحفيز لزيادة الإنتاجية، كما يعمل "هدف" حالياً على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر ديسمبر (2020)، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي تنفيذ برنامج العمل الحر في النقل الموجّه، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعماً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهراً ميلادياً من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعماً تحفيزياً مقدراه 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

وذكر "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل، هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وذلك في أول عشرة أيام من كل شهر ميلادي، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال زيارة الرابط: https://freelance.sa/.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
12:57 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
01:46 PM

"هدف": صرف 756 ألف ريال لـ 453 مستفيداً من العاملين في النقل الموجّه

لشهرَي أكتوبر ونوفمبر 2020.. بعدما أظهرت البيانات التزاماً بمعدلات الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ 453 مستفيداً من العاملين في النقل الموجّه لشهري أكتوبر ونوفمبر (2020)، بمبلغ إجمالي (756293) ريالاً، وذلك ضمن برنامج العمل الحر في النقل الموجّه.

وأوضح "هدف"، أن بيانات الأداء الخاصة بالعاملين في نشاط توجيه المركبات للشهرين المشار إليهما أعلاه، أظهرت التزاماً بتحقيق أعلى معدلات الأداء، ما انعكس على دخل العامل وحصوله على سقف الدعم الأعلى المقر، الأمر الذي يعزّز جهود الصندوق الرامية إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني والتحفيز لزيادة الإنتاجية، كما يعمل "هدف" حالياً على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر ديسمبر (2020)، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي تنفيذ برنامج العمل الحر في النقل الموجّه، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعماً للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهراً ميلادياً من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعماً تحفيزياً مقدراه 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

وذكر "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل، هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وذلك في أول عشرة أيام من كل شهر ميلادي، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال زيارة الرابط: https://freelance.sa/.

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