قلد مدير دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط العقيد حسن بن محمد الأسمري؛ ومساعده العقيد عايض بن محمد البيشان؛ رئيس رقباء سعد بن سعيد شبيل؛ رتبته الجديدة.
مدير دوريات خميس مشيط ومساعده يقلدان "شبيل" رتبة رئيس رقباء
قلد مدير دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط العقيد حسن بن محمد الأسمري؛ ومساعده العقيد عايض بن محمد البيشان؛ رئيس رقباء سعد بن سعيد شبيل؛ رتبته الجديدة.
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مدير دوريات خميس مشيط ومساعده يقلدان "شبيل" رتبة رئيس رقباءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-28
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:28 AM
مدير دوريات خميس مشيط ومساعده يقلدان "شبيل" رتبة رئيس رقباء
قلد مدير دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط العقيد حسن بن محمد الأسمري؛ ومساعده العقيد عايض بن محمد البيشان؛ رئيس رقباء سعد بن سعيد شبيل؛ رتبته الجديدة.
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