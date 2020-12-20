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"عقارات الدولة" تطلق منصة إحكام  وبدء استقبال طلبات تملك وتعديل العقارات

استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية "إحكام" لتسهيل وتيسير رفعها

أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه إطلاق منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكًا رسمية.

وأوضح محافظ هيئة عقارات الدولة أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، منوهًا بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.

وبدأت الأمانة العامة بالهيئة باستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات تمهيداً لعرضها على اللجان، وذلك إنفاذاً للأوامر الملكية الكريمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم.
وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربعة اختصاصات وهي: طلبات تملك العقارات، وطلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25 - 3 - 1441هـ (وفق الضوابط المحددة لذلك)، مضيفاً أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد.

وبين محافظ عقارات الدوله أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية "إحكام" لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عقارات الدولة" تطلق منصة إحكام  وبدء استقبال طلبات تملك وتعديل العقارات
سبق

أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه إطلاق منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكًا رسمية.

وأوضح محافظ هيئة عقارات الدولة أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، منوهًا بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.

وبدأت الأمانة العامة بالهيئة باستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات تمهيداً لعرضها على اللجان، وذلك إنفاذاً للأوامر الملكية الكريمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم.
وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربعة اختصاصات وهي: طلبات تملك العقارات، وطلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25 - 3 - 1441هـ (وفق الضوابط المحددة لذلك)، مضيفاً أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد.

وبين محافظ عقارات الدوله أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية "إحكام" لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
04:51 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
07:36 PM

"عقارات الدولة" تطلق منصة إحكام  وبدء استقبال طلبات تملك وتعديل العقارات

استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية "إحكام" لتسهيل وتيسير رفعها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه إطلاق منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكًا رسمية.

وأوضح محافظ هيئة عقارات الدولة أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، منوهًا بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.

وبدأت الأمانة العامة بالهيئة باستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات تمهيداً لعرضها على اللجان، وذلك إنفاذاً للأوامر الملكية الكريمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم.
وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربعة اختصاصات وهي: طلبات تملك العقارات، وطلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25 - 3 - 1441هـ (وفق الضوابط المحددة لذلك)، مضيفاً أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد.

وبين محافظ عقارات الدوله أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية "إحكام" لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

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