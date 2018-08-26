النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين

الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث

قالت مواقع أفغانية إن التفجير الذي وقع خارج مطار كابل أوقع 11 قتيلاً وجريحًا، وقالت مصادر بريطانية، إن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.
ورجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الانفجار وقع عبر هجوم انتحاري, وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث.
ووقع الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
انفجار في محيط مطار كابل.
وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في التفجير.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، وقوع التفجير.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين
سبق

قالت مواقع أفغانية إن التفجير الذي وقع خارج مطار كابل أوقع 11 قتيلاً وجريحًا، وقالت مصادر بريطانية، إن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.
ورجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الانفجار وقع عبر هجوم انتحاري, وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث.
ووقع الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
انفجار في محيط مطار كابل.
وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في التفجير.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، وقوع التفجير.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:29 PM

أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين

الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,268

قالت مواقع أفغانية إن التفجير الذي وقع خارج مطار كابل أوقع 11 قتيلاً وجريحًا، وقالت مصادر بريطانية، إن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.
ورجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الانفجار وقع عبر هجوم انتحاري, وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث.
ووقع الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
انفجار في محيط مطار كابل.
وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في التفجير.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، وقوع التفجير.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,086
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,585

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة