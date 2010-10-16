النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. استخراج هاتف محمول من معدة مواطن

قام بابتلاعه منذ 6 شهور

قال عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في مصر، الدكتور محمد زكي الدهشوري: إن مستشفى أسوان الجامعي استقبل مريضًا تم استخراج هاتف محمول من معدته، طبقًا لـ"المصري اليوم".

وكان المستشفى قد استقبل مريضًا يعاني من ألم شديد في البطن، فأجريت له أشعة وفحوصات طبية، كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورًا لإنقاذ حياة المريض.

وعلى الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي بإجراء عملية، وقاموا باستخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول صغير حيث قام الفريق الطبي باستخراج الهاتف من معدة المريض، وهذه تُعد الواقعة الأولى من نوعها.

وأكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته مما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بآلام شديدة بالمعدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. استخراج هاتف محمول من معدة مواطن
سبق

قال عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في مصر، الدكتور محمد زكي الدهشوري: إن مستشفى أسوان الجامعي استقبل مريضًا تم استخراج هاتف محمول من معدته، طبقًا لـ"المصري اليوم".

وكان المستشفى قد استقبل مريضًا يعاني من ألم شديد في البطن، فأجريت له أشعة وفحوصات طبية، كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورًا لإنقاذ حياة المريض.

وعلى الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي بإجراء عملية، وقاموا باستخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول صغير حيث قام الفريق الطبي باستخراج الهاتف من معدة المريض، وهذه تُعد الواقعة الأولى من نوعها.

وأكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته مما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بآلام شديدة بالمعدة.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
04:18 PM

مصر.. استخراج هاتف محمول من معدة مواطن

قام بابتلاعه منذ 6 شهور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
9
8,022

قال عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في مصر، الدكتور محمد زكي الدهشوري: إن مستشفى أسوان الجامعي استقبل مريضًا تم استخراج هاتف محمول من معدته، طبقًا لـ"المصري اليوم".

وكان المستشفى قد استقبل مريضًا يعاني من ألم شديد في البطن، فأجريت له أشعة وفحوصات طبية، كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورًا لإنقاذ حياة المريض.

وعلى الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي بإجراء عملية، وقاموا باستخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول صغير حيث قام الفريق الطبي باستخراج الهاتف من معدة المريض، وهذه تُعد الواقعة الأولى من نوعها.

وأكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته مما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بآلام شديدة بالمعدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,545
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,050
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,675

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة