إصابة شخصين.. شاهد سقوط قطع من محرك طائرة "بوينغ" بعد احتراقه

الحادث الثاني خلال 24 ساعة.. وقع فوق بلدة هولندية

أصيب شخصان في هولندا بجروح بشظايا وقطع محرك لطائرة بوينج 747 احترق وهي تحلق في السماء، بعد إقلاعها من مطار ماستريتش، في ثاني حادث من نوعه تتعرض له طائرات "بوينج" خلال 24 ساعة.

الجريحان، اللذان أصيبا في بلدة "ميرسن" الهولندية، هما امرأة مسِنة وقعت عليها قطع من المحرك المحترق، وطفل أُصيب بحروق في يده عندما حاول التقاط إحدى القطع التي سقطت بالقرب منه على الأرض وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وإذا كانت طائرة البوينغ هذه، المتوجهة إلى نيويورك، قد حطت اضطراريًا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا، فإن شركة "لونجتيل أفييشن" البريطانية العائدة لها تلك الطائرة تنتظرها أيام صعبة، بعد إعلان السلطات الهولندية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الذي خلف أيضًا بعض الأضرار بعدد من المساكن والسيارات، حسب القناة التلفزيونية الهولندية الحكومية "نوس".

يُذكر أن هذا الحادث سبقه بساعات انفجار محرك طائرة بوينج 777 تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" في سماء دنفر بكولورادو الأمريكية، استدعى اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية، أمس الأحد، أوصت شركات الطيران بموجبها بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات "بي.دبليو4000" ريثما يُعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.