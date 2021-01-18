جرافيك.. أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هذه أبرز المقترحات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" جرافيك عن أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن..
وإليكم أبرز مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب:
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" جرافيك عن أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن..
وإليكم أبرز مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب:
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" جرافيك عن أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن..
وإليكم أبرز مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب:
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" جرافيك عن أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن..
وإليكم أبرز مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب: