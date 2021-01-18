النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جرافيك.. أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هذه أبرز المقترحات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" جرافيك عن أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن..

وإليكم أبرز مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب:

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
جرافيك.. أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هذه أبرز المقترحات
سبق

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" جرافيك عن أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن..

وإليكم أبرز مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب:

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:52 PM

جرافيك.. أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هذه أبرز المقترحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,344

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" جرافيك عن أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن..

وإليكم أبرز مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب:

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,429
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة