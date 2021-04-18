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وزير الداخلية يلتقي ولي عهد مملكة البحرين

بحثا علاقات الأُخوَّة والتعاون بين البلدَيْن الشقيقَيْن

التقى اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك في قصر الصافرية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسمو ولي العهد، وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادة وشعبًا بدوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأُخوَّة والتعاون بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما حضره الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يلتقي ولي عهد مملكة البحرين
سبق

التقى اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك في قصر الصافرية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسمو ولي العهد، وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادة وشعبًا بدوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأُخوَّة والتعاون بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما حضره الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:04 PM

وزير الداخلية يلتقي ولي عهد مملكة البحرين

بحثا علاقات الأُخوَّة والتعاون بين البلدَيْن الشقيقَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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التقى اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك في قصر الصافرية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسمو ولي العهد، وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادة وشعبًا بدوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأُخوَّة والتعاون بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما حضره الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

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