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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي سُبل دعم وتعزيز المجالات كافة

تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الصديقَيْن، إضافة إلى تبادُل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرَّق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي سُبل دعم وتعزيز المجالات كافة
سبق

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الصديقَيْن، إضافة إلى تبادُل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرَّق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
11:15 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:57 AM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي سُبل دعم وتعزيز المجالات كافة

تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
693

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الصديقَيْن، إضافة إلى تبادُل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرَّق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

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