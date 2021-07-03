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غرق 43 من الهجرة غير الشرعية وإنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل تونس

انقلب القارب الذي يُقلهم.. من جنسيات مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش

أعلن الهلال الأحمر التونسي، أن أكثر من 43 مهاجرًا لقوا حتفهم إثر غرق سفينة قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا؛ بينما تم إنقاذ 84 آخرين.

وطبقًا للهلال الأحمر التونسي؛ فإن القارب انطلق من مدينة زوارة الساحلية شمال غربي ليبيا، ويحمل نحو 127 مهاجرًا من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم: إن "البحرية أنقذت 84 مهاجرًا بينما غرق 43 آخرون في القارب الذي انطلق من مدينة زوارة الليبية باتجاه أوروبا".

وقام مئات الآلاف من الأشخاص بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة؛ حيث يفر الكثير منهم من الصراعات والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

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غرق 43 من الهجرة غير الشرعية وإنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل تونس
سبق

أعلن الهلال الأحمر التونسي، أن أكثر من 43 مهاجرًا لقوا حتفهم إثر غرق سفينة قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا؛ بينما تم إنقاذ 84 آخرين.

وطبقًا للهلال الأحمر التونسي؛ فإن القارب انطلق من مدينة زوارة الساحلية شمال غربي ليبيا، ويحمل نحو 127 مهاجرًا من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم: إن "البحرية أنقذت 84 مهاجرًا بينما غرق 43 آخرون في القارب الذي انطلق من مدينة زوارة الليبية باتجاه أوروبا".

وقام مئات الآلاف من الأشخاص بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة؛ حيث يفر الكثير منهم من الصراعات والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
04:16 PM

غرق 43 من الهجرة غير الشرعية وإنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل تونس

انقلب القارب الذي يُقلهم.. من جنسيات مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الهلال الأحمر التونسي، أن أكثر من 43 مهاجرًا لقوا حتفهم إثر غرق سفينة قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا؛ بينما تم إنقاذ 84 آخرين.

وطبقًا للهلال الأحمر التونسي؛ فإن القارب انطلق من مدينة زوارة الساحلية شمال غربي ليبيا، ويحمل نحو 127 مهاجرًا من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم: إن "البحرية أنقذت 84 مهاجرًا بينما غرق 43 آخرون في القارب الذي انطلق من مدينة زوارة الليبية باتجاه أوروبا".

وقام مئات الآلاف من الأشخاص بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة؛ حيث يفر الكثير منهم من الصراعات والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

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