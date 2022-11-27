"السبيعي الخيرية" "غروس" تطلق برنامجًا ضخمًا لكفالة الأيتام في 9 مناطق بالمملكة

ضِمن برامج مسؤوليتها المجتمعية وبالتعاون مع جمعيات رعاية الأيتام لتلمس احتياجاتهم

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لكفالة الأيتام في تسع (9) مناطق مختلفة بالمملكة، بالتعاون مع جمعيات رعاية الأيتام.

رئيس مجلس الأمناء إبراهيم محمد السبيعي قال إن هذا البرنامج من البرامج الدائمة والمستمرة، ويأتي ضمن أهداف المؤسسة التي تسعى للمساهمة في خدمة المجتمع خاصة مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا؛ حيث عُنِيَت (غروس) بمتابعة أوضاع الأيتام، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، بما يكفل لهم كرامتهم، ويساعدهم في معترك الحياة، بالتعاون مع الجمعيات المختصة برعاية الأيتام.

واختتم "السبيعي" تصريحه بالشكر لله ثم لولاة أمورنا في وطننا الغالي؛ لإتاحتهم الفرصة للمؤسسات المانحة؛ للمساهمة في هذه المجالات الإنسانية والخيرية النبيلة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منوهًا بالتعاون والتسهيلات التي تجدها المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها.