النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"السبيعي الخيرية" "غروس" تطلق برنامجًا ضخمًا لكفالة الأيتام في 9 مناطق بالمملكة

ضِمن برامج مسؤوليتها المجتمعية وبالتعاون مع جمعيات رعاية الأيتام لتلمس احتياجاتهم

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لكفالة الأيتام في تسع (9) مناطق مختلفة بالمملكة، بالتعاون مع جمعيات رعاية الأيتام.

رئيس مجلس الأمناء إبراهيم محمد السبيعي قال إن هذا البرنامج من البرامج الدائمة والمستمرة، ويأتي ضمن أهداف المؤسسة التي تسعى للمساهمة في خدمة المجتمع خاصة مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا؛ حيث عُنِيَت (غروس) بمتابعة أوضاع الأيتام، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، بما يكفل لهم كرامتهم، ويساعدهم في معترك الحياة، بالتعاون مع الجمعيات المختصة برعاية الأيتام.

واختتم "السبيعي" تصريحه بالشكر لله ثم لولاة أمورنا في وطننا الغالي؛ لإتاحتهم الفرصة للمؤسسات المانحة؛ للمساهمة في هذه المجالات الإنسانية والخيرية النبيلة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منوهًا بالتعاون والتسهيلات التي تجدها المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السبيعي الخيرية" "غروس" تطلق برنامجًا ضخمًا لكفالة الأيتام في 9 مناطق بالمملكة
سبق

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لكفالة الأيتام في تسع (9) مناطق مختلفة بالمملكة، بالتعاون مع جمعيات رعاية الأيتام.

رئيس مجلس الأمناء إبراهيم محمد السبيعي قال إن هذا البرنامج من البرامج الدائمة والمستمرة، ويأتي ضمن أهداف المؤسسة التي تسعى للمساهمة في خدمة المجتمع خاصة مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا؛ حيث عُنِيَت (غروس) بمتابعة أوضاع الأيتام، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، بما يكفل لهم كرامتهم، ويساعدهم في معترك الحياة، بالتعاون مع الجمعيات المختصة برعاية الأيتام.

واختتم "السبيعي" تصريحه بالشكر لله ثم لولاة أمورنا في وطننا الغالي؛ لإتاحتهم الفرصة للمؤسسات المانحة؛ للمساهمة في هذه المجالات الإنسانية والخيرية النبيلة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منوهًا بالتعاون والتسهيلات التي تجدها المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
02:58 PM

"السبيعي الخيرية" "غروس" تطلق برنامجًا ضخمًا لكفالة الأيتام في 9 مناطق بالمملكة

ضِمن برامج مسؤوليتها المجتمعية وبالتعاون مع جمعيات رعاية الأيتام لتلمس احتياجاتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
390

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لكفالة الأيتام في تسع (9) مناطق مختلفة بالمملكة، بالتعاون مع جمعيات رعاية الأيتام.

رئيس مجلس الأمناء إبراهيم محمد السبيعي قال إن هذا البرنامج من البرامج الدائمة والمستمرة، ويأتي ضمن أهداف المؤسسة التي تسعى للمساهمة في خدمة المجتمع خاصة مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا؛ حيث عُنِيَت (غروس) بمتابعة أوضاع الأيتام، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، بما يكفل لهم كرامتهم، ويساعدهم في معترك الحياة، بالتعاون مع الجمعيات المختصة برعاية الأيتام.

واختتم "السبيعي" تصريحه بالشكر لله ثم لولاة أمورنا في وطننا الغالي؛ لإتاحتهم الفرصة للمؤسسات المانحة؛ للمساهمة في هذه المجالات الإنسانية والخيرية النبيلة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منوهًا بالتعاون والتسهيلات التي تجدها المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,885
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,245
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة