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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

ألمانيا: 770 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 188 ألفاً والوفيات 8872 حالة

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 770 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 188 ألفاً و534 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و400 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 770 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 770 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 188 ألفاً و534 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و400 حالة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:37 PM

ألمانيا: 770 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 188 ألفاً والوفيات 8872 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 770 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 188 ألفاً و534 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و400 حالة.

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