وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 188 ألفاً و534 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و400 حالة.

ألمانيا: 770 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-19 سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 770 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 188 ألفاً و534 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و400 حالة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 01:37 PM

ألمانيا: 770 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بكورونا إجمالي الإصابات وصل إلى 188 ألفاً والوفيات 8872 حالة





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سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 770 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 188 ألفاً و534 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8872 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 174 ألفاً و400 حالة.