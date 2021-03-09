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تركيا .. إصابات "كورونا" تقفز لأعلى مستوى منذ شهرين

تسجيل 13.755 حالة في آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 13.755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 6 يناير الماضي.

وأضافت الوزارة أن 66 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2.807.387، والوفيات إلى 29.160، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم".

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 65 وفاة و11.187 إصابة جديدة بالفيروس.

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تركيا .. إصابات "كورونا" تقفز لأعلى مستوى منذ شهرين
سبق

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 13.755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 6 يناير الماضي.

وأضافت الوزارة أن 66 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2.807.387، والوفيات إلى 29.160، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم".

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 65 وفاة و11.187 إصابة جديدة بالفيروس.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
09:43 PM

تركيا .. إصابات "كورونا" تقفز لأعلى مستوى منذ شهرين

تسجيل 13.755 حالة في آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 13.755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 6 يناير الماضي.

وأضافت الوزارة أن 66 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2.807.387، والوفيات إلى 29.160، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم".

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 65 وفاة و11.187 إصابة جديدة بالفيروس.

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