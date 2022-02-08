مدافع الهلال الجديد "سعود عبدالحميد": مباراة الجزيرة أصعب من تشيلسي

وعد بظهور الأزرق بأداء مميز

قال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سعود عبد الحميد ( إحدى صفقات الميركاتو الشتوي ) إنه سعيد بالظهور الأول ( على المستوى الخارجي ) مع الأزرق أمام الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية في أبو ظبي، والتي انتهت لصالح ممثل السعودية 6/1.





وعبر فيديو بثه نادي الهلال على حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أضاف عبد الحميد:" الأجواء في النادي رائعة، وجميع اللاعبين يساعدونني منذ قدومي من اليوم الأول والحمدالله دخلت الأجواء بسرعة، كما أشكر زملائي اللاعبين، وكان سعود كريري داعماً لي أيضاً " .

وأمتدح المدافع الجديد دعم جماهير الهلال له، قائلاً :"جمهور الهلال يرسل لي رسائل كثيرة وكان داعماً لي".

وعن موقعة الهلال وتشيلسي الإنجليزي، غداً الأربعاء في نصف نهائي مونديال الأندية، على ملعب محمد بن زايد ، قال سعود: " مباراة الجزيرة أصعب من تشيلسي، مباراتنا مع الفريق الإنجليزي أسهل لأن اللعب سيكون مفتوحاً بين الفريقين، وبالتأكيد هذا الأمر سيساعدنا ونحن مجموعة واحدة وقادرون على الخروج بأداء مميز".

يذكر أن الفائز من موقعة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي سيواجه بالميراس البرازيلي الذي تخطى عقبة الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، بهدفين دون مقابل، في نهائي المونديال، فيما يذهب الخاسر لمواجهة الأهلي المصري للتنافس على المركز الثالث.