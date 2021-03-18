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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي

بحثا في الرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كزولوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي
سبق

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كزولوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
05:21 PM

نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي

بحثا في الرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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296

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كزولوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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