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"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
04:26 PM

كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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