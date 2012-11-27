كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
فلسطين
فيروس كورونا الجديد
كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-27
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
04:26 PM
كورونا في فلسطين.. 1936 إصابة جديدة و9 وفيات و719 حالة تعافٍ
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.