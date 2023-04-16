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مصادر تكشف تفاصيل حالات مصابي كورونا بأضم والليث

لا يزالون ضمن الحجر الصحي في جدة.. ووضعهم مستقر

كشفت مصادر لـ"سبق" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة اليوم الخميس في محافظتي الليث وأضم، تخص مسنًّا بمحافظة أضم، وممارسة صحية آسيوية، ومسعفًا في الهلال الأحمر بالليث.

وقالت المصادر: الحالات لا زالت في الحجر الصحي بمحافظة جدة، ووضعها مستقر.

وانضمت المحافظتان إلى بقية المحافظات بالمنطقة التي سجلت عدة حالات إصابة؛ وهي جدة والطائف وميسان وخليص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر تكشف تفاصيل حالات مصابي كورونا بأضم والليث
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة اليوم الخميس في محافظتي الليث وأضم، تخص مسنًّا بمحافظة أضم، وممارسة صحية آسيوية، ومسعفًا في الهلال الأحمر بالليث.

وقالت المصادر: الحالات لا زالت في الحجر الصحي بمحافظة جدة، ووضعها مستقر.

وانضمت المحافظتان إلى بقية المحافظات بالمنطقة التي سجلت عدة حالات إصابة؛ وهي جدة والطائف وميسان وخليص.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:43 PM

مصادر تكشف تفاصيل حالات مصابي كورونا بأضم والليث

لا يزالون ضمن الحجر الصحي في جدة.. ووضعهم مستقر

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عوض الفهمي - الليث
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7,258

كشفت مصادر لـ"سبق" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة اليوم الخميس في محافظتي الليث وأضم، تخص مسنًّا بمحافظة أضم، وممارسة صحية آسيوية، ومسعفًا في الهلال الأحمر بالليث.

وقالت المصادر: الحالات لا زالت في الحجر الصحي بمحافظة جدة، ووضعها مستقر.

وانضمت المحافظتان إلى بقية المحافظات بالمنطقة التي سجلت عدة حالات إصابة؛ وهي جدة والطائف وميسان وخليص.

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