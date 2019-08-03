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"ابن سعيدان" بطلاً لرالي عسير 2019 و"الشمري" وصيفًا

"خالد بن سلطان": البطولة نجحت عالميًا بما يليق بالسعودية

حسم السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني لقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة فيما حل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن نيسان في المركز الثالث.

فيما هنأ الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في رالي عسير متمنيًا التوفيق في الجولات القادمة لمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.

وقال سموه: شهدنا سباقًا من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيميًا وفنيًا بالصورة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ووجّه جميع القطاعات في تأمين كل متطلبات النجاح للرالي.

وكان ابن سعيدان قد قدم أداءً استثنائيًا خلال المرحلة الأخيرة والتي امتدت لمسافة 79 كم التي انطلقت من الصبيخة حتى محافظة طريب قاطعًا المسافة بزمن قدره 53.22 دقيقة، فيما حل منيف السلماني ثانيًا في هذه المرحلة ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وحصل إبراهيم المهنا وملاحاه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3.38.44 ساعة في كل المراحل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ابن سعيدان" بطلاً لرالي عسير 2019 و"الشمري" وصيفًا
سبق

حسم السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني لقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة فيما حل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن نيسان في المركز الثالث.

فيما هنأ الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في رالي عسير متمنيًا التوفيق في الجولات القادمة لمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.

وقال سموه: شهدنا سباقًا من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيميًا وفنيًا بالصورة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ووجّه جميع القطاعات في تأمين كل متطلبات النجاح للرالي.

وكان ابن سعيدان قد قدم أداءً استثنائيًا خلال المرحلة الأخيرة والتي امتدت لمسافة 79 كم التي انطلقت من الصبيخة حتى محافظة طريب قاطعًا المسافة بزمن قدره 53.22 دقيقة، فيما حل منيف السلماني ثانيًا في هذه المرحلة ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وحصل إبراهيم المهنا وملاحاه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3.38.44 ساعة في كل المراحل.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:51 PM

"ابن سعيدان" بطلاً لرالي عسير 2019 و"الشمري" وصيفًا

"خالد بن سلطان": البطولة نجحت عالميًا بما يليق بالسعودية

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رائد القرفي - أبها
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حسم السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني لقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة فيما حل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن نيسان في المركز الثالث.

فيما هنأ الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في رالي عسير متمنيًا التوفيق في الجولات القادمة لمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.

وقال سموه: شهدنا سباقًا من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيميًا وفنيًا بالصورة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ووجّه جميع القطاعات في تأمين كل متطلبات النجاح للرالي.

وكان ابن سعيدان قد قدم أداءً استثنائيًا خلال المرحلة الأخيرة والتي امتدت لمسافة 79 كم التي انطلقت من الصبيخة حتى محافظة طريب قاطعًا المسافة بزمن قدره 53.22 دقيقة، فيما حل منيف السلماني ثانيًا في هذه المرحلة ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وحصل إبراهيم المهنا وملاحاه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3.38.44 ساعة في كل المراحل.

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