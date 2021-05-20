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لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال

حصرت فرصتي عمل جارٍ توطينهما..قامت بزيارة 17 محلاً

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات التفتيشية على محلات بيع ألعاب الأطفال بالمنطقة؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين التي بلغت 67%.


وأوضح أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 17 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 28 موظفاً سعودياً منهم 4 سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 14 وافداً من مختلف الجنسيات، مؤكداً أنه تم حصر فرصتي عمل جاري توطينهما.

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لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال
سبق

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات التفتيشية على محلات بيع ألعاب الأطفال بالمنطقة؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين التي بلغت 67%.


وأوضح أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 17 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 28 موظفاً سعودياً منهم 4 سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 14 وافداً من مختلف الجنسيات، مؤكداً أنه تم حصر فرصتي عمل جاري توطينهما.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
10:59 AM

لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين نشاط بيع ألعاب الأطفال

حصرت فرصتي عمل جارٍ توطينهما..قامت بزيارة 17 محلاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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759

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات التفتيشية على محلات بيع ألعاب الأطفال بالمنطقة؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين التي بلغت 67%.


وأوضح أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 17 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 28 موظفاً سعودياً منهم 4 سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 14 وافداً من مختلف الجنسيات، مؤكداً أنه تم حصر فرصتي عمل جاري توطينهما.

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