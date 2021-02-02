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بالفيديو.. "آل الشيخ": الدم اليمني امتزج بالسعودي للدفاع عن أرض اليمن وشعبه

في تصريح لوزير الشؤون الإسلامية عقب لقائه وفداً رفيع المستوى من علماء اليمن

عبدالله العنزي- سبق
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ما قدمته المملكة العربية السعودية من هبة قوية حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ببذل قصارى الجهد للدفاع عن اليمن الشقيق حينما طلبت منه الحكومة الشرعية ورموز اليمن العون والمساعدة للدفاع عن دينهم وأعراضهم وأرضهم وسيادتهم، حيث قدمت المملكة الكثير من الدعم المالي والمعنوي، كما امتزج الدم اليمني بالدم السعودي من أجل الدفاع عن أرض اليمن والشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك في تصريح للوزير "آل الشيخ" عقب اللقاء الذي جمعه يوم أمس بوفد من علماء المكونات الدعوية والعلمية باليمن في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض.

ونوه الزير باللقاء وما نتج عنه من تطابق في الرأي قائلاً: "لا شك وجدت من أصحاب الفضيلة الممثلين لهذه المكونات اليمنية الإخلاص والحرقة على اليمن شعباً وأرضاً وقيادةً من منطلق عقدي إسلامي صحيح وكان لقاءً مثمراً".

وأشار الوزير "آل الشيخ" إلى أن الشعب اليمني شعب شقيق وشعب ينتمي إلى أرض الحضارات، وهو شعب مسلم جُرح وظلم واعتدي عليه من قوة غاشمة عدوةٍ لدينه ولعروبته ولوطنه تتمثل في العدوان الظالم على اليمن الشقيق من الصفويين الذين يحاولون تدمير اليمن أرضاً وشعباً وحضارةً من خلال ما يقومون به من عدوان غاشم على الشعب اليمني الأعزل الذي لم يقم بالاعتداء على أحد ولم يأتي إلى دولة من الدول للاعتداء عليها وإنما ابتلي في أرضه.

وكان اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم أمس بوفد رفيع المستوى من العلماء الذين يمثلون المكونات الدعوية والعلمية باليمن ضمن رسالة برنامج التواصل مع علماء اليمن الذي تشرف الوزارة عليه ويسعى لتعزيز التواصل مع جميع مكونات وأطياف الشعب اليمني الشقيق، اتساقاً مع أهمية الرسالة التي يحملها العلماء والدعاة في نشر المفاهيم الإسلامية التي توحد الكلمة للوقوف أمام العدوان الحوثي الصفوي الذي يسعى لتغوير عقيدة اليمن وأهله ونشر الفوضى الخلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "آل الشيخ": الدم اليمني امتزج بالسعودي للدفاع عن أرض اليمن وشعبه
سبق

عبدالله العنزي- سبق
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ما قدمته المملكة العربية السعودية من هبة قوية حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ببذل قصارى الجهد للدفاع عن اليمن الشقيق حينما طلبت منه الحكومة الشرعية ورموز اليمن العون والمساعدة للدفاع عن دينهم وأعراضهم وأرضهم وسيادتهم، حيث قدمت المملكة الكثير من الدعم المالي والمعنوي، كما امتزج الدم اليمني بالدم السعودي من أجل الدفاع عن أرض اليمن والشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك في تصريح للوزير "آل الشيخ" عقب اللقاء الذي جمعه يوم أمس بوفد من علماء المكونات الدعوية والعلمية باليمن في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض.

ونوه الزير باللقاء وما نتج عنه من تطابق في الرأي قائلاً: "لا شك وجدت من أصحاب الفضيلة الممثلين لهذه المكونات اليمنية الإخلاص والحرقة على اليمن شعباً وأرضاً وقيادةً من منطلق عقدي إسلامي صحيح وكان لقاءً مثمراً".

وأشار الوزير "آل الشيخ" إلى أن الشعب اليمني شعب شقيق وشعب ينتمي إلى أرض الحضارات، وهو شعب مسلم جُرح وظلم واعتدي عليه من قوة غاشمة عدوةٍ لدينه ولعروبته ولوطنه تتمثل في العدوان الظالم على اليمن الشقيق من الصفويين الذين يحاولون تدمير اليمن أرضاً وشعباً وحضارةً من خلال ما يقومون به من عدوان غاشم على الشعب اليمني الأعزل الذي لم يقم بالاعتداء على أحد ولم يأتي إلى دولة من الدول للاعتداء عليها وإنما ابتلي في أرضه.

وكان اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم أمس بوفد رفيع المستوى من العلماء الذين يمثلون المكونات الدعوية والعلمية باليمن ضمن رسالة برنامج التواصل مع علماء اليمن الذي تشرف الوزارة عليه ويسعى لتعزيز التواصل مع جميع مكونات وأطياف الشعب اليمني الشقيق، اتساقاً مع أهمية الرسالة التي يحملها العلماء والدعاة في نشر المفاهيم الإسلامية التي توحد الكلمة للوقوف أمام العدوان الحوثي الصفوي الذي يسعى لتغوير عقيدة اليمن وأهله ونشر الفوضى الخلاقة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:13 PM

بالفيديو.. "آل الشيخ": الدم اليمني امتزج بالسعودي للدفاع عن أرض اليمن وشعبه

في تصريح لوزير الشؤون الإسلامية عقب لقائه وفداً رفيع المستوى من علماء اليمن

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عبدالله العنزي - الرياض
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عبدالله العنزي- سبق
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ما قدمته المملكة العربية السعودية من هبة قوية حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ببذل قصارى الجهد للدفاع عن اليمن الشقيق حينما طلبت منه الحكومة الشرعية ورموز اليمن العون والمساعدة للدفاع عن دينهم وأعراضهم وأرضهم وسيادتهم، حيث قدمت المملكة الكثير من الدعم المالي والمعنوي، كما امتزج الدم اليمني بالدم السعودي من أجل الدفاع عن أرض اليمن والشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك في تصريح للوزير "آل الشيخ" عقب اللقاء الذي جمعه يوم أمس بوفد من علماء المكونات الدعوية والعلمية باليمن في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض.

ونوه الزير باللقاء وما نتج عنه من تطابق في الرأي قائلاً: "لا شك وجدت من أصحاب الفضيلة الممثلين لهذه المكونات اليمنية الإخلاص والحرقة على اليمن شعباً وأرضاً وقيادةً من منطلق عقدي إسلامي صحيح وكان لقاءً مثمراً".

وأشار الوزير "آل الشيخ" إلى أن الشعب اليمني شعب شقيق وشعب ينتمي إلى أرض الحضارات، وهو شعب مسلم جُرح وظلم واعتدي عليه من قوة غاشمة عدوةٍ لدينه ولعروبته ولوطنه تتمثل في العدوان الظالم على اليمن الشقيق من الصفويين الذين يحاولون تدمير اليمن أرضاً وشعباً وحضارةً من خلال ما يقومون به من عدوان غاشم على الشعب اليمني الأعزل الذي لم يقم بالاعتداء على أحد ولم يأتي إلى دولة من الدول للاعتداء عليها وإنما ابتلي في أرضه.

وكان اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم أمس بوفد رفيع المستوى من العلماء الذين يمثلون المكونات الدعوية والعلمية باليمن ضمن رسالة برنامج التواصل مع علماء اليمن الذي تشرف الوزارة عليه ويسعى لتعزيز التواصل مع جميع مكونات وأطياف الشعب اليمني الشقيق، اتساقاً مع أهمية الرسالة التي يحملها العلماء والدعاة في نشر المفاهيم الإسلامية التي توحد الكلمة للوقوف أمام العدوان الحوثي الصفوي الذي يسعى لتغوير عقيدة اليمن وأهله ونشر الفوضى الخلاقة.

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