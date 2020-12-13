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نائب أمير حائل يكسر خطته الزمنية باحتفال المعاقين بيومهم العالمي

أولياء الأمور يؤكدون أن اليوم لم يكن اعتياديًّا في حياة أطفالهم

كسر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، الخطة الزمنية له خلال احتفال مركز الملك سلمان بن عبد العزيز، التابع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل، باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2020م.

ووقف مع كل أبنائه المعاقين، ومازح كل طفل وطفلة على حدة بعد أن قبّل رأسه وأعطاه الوقت الكافي للحديث معه وممازحته، وتقديم الهدية له، وتلبية جميع طلباتهم التي تمثل معظمها بحرصهم على توقيعه على مقتنياتهم.

واعتبر عدد من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة بحائل، أن ذلك اليوم لم يكن اعتياديًّا في حياتهم وحياة أطفالهم.

يذكر أن نائب أمير حائل استمع لشرح عن الأساليب الحديثة التي تقدم للمستفيدين في المركز خلال العام الجاري 2020م، ثم شهد حفل مراسم توقيع اتفاقيات بين المركز وعدد من الجهات؛ وهي: اتفاقية "أجر كل شهر" بين المركز وجامعة حائل، واتفاقية تعاون بين المركز وأحد المراكز الطبية بالمنطقة، واتفاقية تعاون بين المركز وأحد الفنادق بالمنطقة، واتفاقية شركاء بالأجر بين المركز وإحدى شركات المياه بالمنطقة التي سلمت المركز دفعة من ريع عملاء الشركة لعام 2020م، والبالغة 25 ألف ريال.

وشاهد عرض فيديو وثائقيًّا عن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ومركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل، وآخر مرئيًّا لحلم عبد الرحمن الذي تحقق، وقصة نجاح الطفلة رؤى.

وفي ختام الحفل قدم مجموعة من الأطفال مقطعًا مرئيًّا وكلمة شكر لنائب أمير المنطقة والجهات الداعمة والمجتمع؛ لاهتمامهم بذوي الإعاقة، وشارك نائب أمير حائل بكتابة على لوحة المركز تقديرًا للجهود القائمة من الجميع.

نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير حائل يكسر خطته الزمنية باحتفال المعاقين بيومهم العالمي
سبق

كسر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، الخطة الزمنية له خلال احتفال مركز الملك سلمان بن عبد العزيز، التابع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل، باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2020م.

ووقف مع كل أبنائه المعاقين، ومازح كل طفل وطفلة على حدة بعد أن قبّل رأسه وأعطاه الوقت الكافي للحديث معه وممازحته، وتقديم الهدية له، وتلبية جميع طلباتهم التي تمثل معظمها بحرصهم على توقيعه على مقتنياتهم.

واعتبر عدد من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة بحائل، أن ذلك اليوم لم يكن اعتياديًّا في حياتهم وحياة أطفالهم.

يذكر أن نائب أمير حائل استمع لشرح عن الأساليب الحديثة التي تقدم للمستفيدين في المركز خلال العام الجاري 2020م، ثم شهد حفل مراسم توقيع اتفاقيات بين المركز وعدد من الجهات؛ وهي: اتفاقية "أجر كل شهر" بين المركز وجامعة حائل، واتفاقية تعاون بين المركز وأحد المراكز الطبية بالمنطقة، واتفاقية تعاون بين المركز وأحد الفنادق بالمنطقة، واتفاقية شركاء بالأجر بين المركز وإحدى شركات المياه بالمنطقة التي سلمت المركز دفعة من ريع عملاء الشركة لعام 2020م، والبالغة 25 ألف ريال.

وشاهد عرض فيديو وثائقيًّا عن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ومركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل، وآخر مرئيًّا لحلم عبد الرحمن الذي تحقق، وقصة نجاح الطفلة رؤى.

وفي ختام الحفل قدم مجموعة من الأطفال مقطعًا مرئيًّا وكلمة شكر لنائب أمير المنطقة والجهات الداعمة والمجتمع؛ لاهتمامهم بذوي الإعاقة، وشارك نائب أمير حائل بكتابة على لوحة المركز تقديرًا للجهود القائمة من الجميع.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
05:58 PM

نائب أمير حائل يكسر خطته الزمنية باحتفال المعاقين بيومهم العالمي

أولياء الأمور يؤكدون أن اليوم لم يكن اعتياديًّا في حياة أطفالهم

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خالد السليمي - حائل
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كسر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، الخطة الزمنية له خلال احتفال مركز الملك سلمان بن عبد العزيز، التابع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل، باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2020م.

ووقف مع كل أبنائه المعاقين، ومازح كل طفل وطفلة على حدة بعد أن قبّل رأسه وأعطاه الوقت الكافي للحديث معه وممازحته، وتقديم الهدية له، وتلبية جميع طلباتهم التي تمثل معظمها بحرصهم على توقيعه على مقتنياتهم.

واعتبر عدد من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة بحائل، أن ذلك اليوم لم يكن اعتياديًّا في حياتهم وحياة أطفالهم.

يذكر أن نائب أمير حائل استمع لشرح عن الأساليب الحديثة التي تقدم للمستفيدين في المركز خلال العام الجاري 2020م، ثم شهد حفل مراسم توقيع اتفاقيات بين المركز وعدد من الجهات؛ وهي: اتفاقية "أجر كل شهر" بين المركز وجامعة حائل، واتفاقية تعاون بين المركز وأحد المراكز الطبية بالمنطقة، واتفاقية تعاون بين المركز وأحد الفنادق بالمنطقة، واتفاقية شركاء بالأجر بين المركز وإحدى شركات المياه بالمنطقة التي سلمت المركز دفعة من ريع عملاء الشركة لعام 2020م، والبالغة 25 ألف ريال.

وشاهد عرض فيديو وثائقيًّا عن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ومركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل، وآخر مرئيًّا لحلم عبد الرحمن الذي تحقق، وقصة نجاح الطفلة رؤى.

وفي ختام الحفل قدم مجموعة من الأطفال مقطعًا مرئيًّا وكلمة شكر لنائب أمير المنطقة والجهات الداعمة والمجتمع؛ لاهتمامهم بذوي الإعاقة، وشارك نائب أمير حائل بكتابة على لوحة المركز تقديرًا للجهود القائمة من الجميع.

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