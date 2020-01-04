رجل مرور ينقذ طفلة كادت تختنق داخل مركبة في المخواة

تم تحرير مخالفة مرورية وتدوين محضر في الشرطة بالحادثة

نجح رجل مرور بمنطقة الباحة في إنقاذ طفلة من الاختناق في مركبة أسرتها المطفأة والمغلقة بإحكام، فيما تم تحرير مخالفة مرورية، وتدوين محضر، وتسليمه للشرطة.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء وجود رجل المرور وكيل رقيب عبدالله حسين أحمد العمري لتنظيم حركة السير في مهرجان الربيع بمحافظة المخواة مساء أمس الأول الخميس أبلغه مواطن بوجود طفلة تبكي داخل مركبة مُحكمة الأبواب ومطفأة؛ فتم على الفور تدخُّل رجل المرور في فتح المركبة في وقت قياسي، ونجح في إخراجها، والتواصل مع ذويها لاستلامها، كما تم تحرير مخالفة مرورية حول ترك الطفلة بمفردها داخل المركبة، وتدوين محضر، وتسليمه للشرطة.

وعلمت "سبق" أن مدير مرور الباحة، العقيد مسفر الثبيتي، كان يتابع الحادثة لحظة بلحظة حتى نجح رجل المرور في إنقاذ الطفلة، وتسليمها لذويها. فيما أكد المواطنون أن الحادثة غير مستغربة، وتعكس دور رجل الأمن الذي يسعى للمساعدة.

وكان مواقع التواصل قد تناقلت صورًا خلال الأسابيع الماضية لرجال المرور في الباحة، وهم ينظمون السير في درجات حرارة متدنية مقرونة بالأمطار والضباب.