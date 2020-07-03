النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصفحي" تسلسل في المناصب الأكاديمية ليصل إلى رئاسة جامعة بيشة‎

تخصص في الكيمياء الحيوية ومنح الدكتوراه في العلاج الجيني من بريطانيا

صدر الأمر السامي الكريم بتعيين الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي رئيسًا لجامعة بيشة.

ويعد "الصفحي" الذي كان يشغل منصب وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال، من المهتمين بعلم الكيمياء الحيوية وهو من مواليد محافظة أحد المسارحة جنوب جازان، وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية – جامعة الملك سعود ومنح الدكتوراه في العلاج الجيني من معهد العلوم الحيوية الطبية – كلية الطب – جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة.

وتسلسل الدكتور "الصفحي" في عددٍ من المناصب وهي:

- وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية المكلف من تاريخ 02 / 12 /1440هـ إلى 12 / 03/1441

- ترقى إلى أستاذ في تخصص (الكيمياء الحيوية والسموم ) قسم علم الأدوية – كلية الصيدلة بتاريخ 27 / 08/1440هـ

- عين وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ابتداءً 3 / 2/ 1439هـ

- عميد كلية الصيدلة – جامعة جازان (سبتمبر2009 إلى تاريخ 16 سبتمبر 2017)

- أستاذ مشارك في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (أغسطس 2012 إلى تاريخه)

- أستاذ مساعد في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (سبتمبر 2009- أغسطس2012)

- أستاذ مساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (يوليو 2008 – سبتمبر2009)

- مشرف على الشؤون الأكاديمية- كلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (أكتوبر 2008- سبتمبر2009)

- مشرف على إدارة البعثات - جامعة جازان (مارس 2009- سبتمبر2012)

- مدير إدارة التدريب – كلية العلوم الصحية بجازان (2002-2003)

- محاضر كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (2002-2008)

- معيد كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (1998-2002)

وزارة التعليم جامعة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصفحي" تسلسل في المناصب الأكاديمية ليصل إلى رئاسة جامعة بيشة‎
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بتعيين الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي رئيسًا لجامعة بيشة.

ويعد "الصفحي" الذي كان يشغل منصب وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال، من المهتمين بعلم الكيمياء الحيوية وهو من مواليد محافظة أحد المسارحة جنوب جازان، وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية – جامعة الملك سعود ومنح الدكتوراه في العلاج الجيني من معهد العلوم الحيوية الطبية – كلية الطب – جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة.

وتسلسل الدكتور "الصفحي" في عددٍ من المناصب وهي:

- وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية المكلف من تاريخ 02 / 12 /1440هـ إلى 12 / 03/1441

- ترقى إلى أستاذ في تخصص (الكيمياء الحيوية والسموم ) قسم علم الأدوية – كلية الصيدلة بتاريخ 27 / 08/1440هـ

- عين وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ابتداءً 3 / 2/ 1439هـ

- عميد كلية الصيدلة – جامعة جازان (سبتمبر2009 إلى تاريخ 16 سبتمبر 2017)

- أستاذ مشارك في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (أغسطس 2012 إلى تاريخه)

- أستاذ مساعد في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (سبتمبر 2009- أغسطس2012)

- أستاذ مساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (يوليو 2008 – سبتمبر2009)

- مشرف على الشؤون الأكاديمية- كلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (أكتوبر 2008- سبتمبر2009)

- مشرف على إدارة البعثات - جامعة جازان (مارس 2009- سبتمبر2012)

- مدير إدارة التدريب – كلية العلوم الصحية بجازان (2002-2003)

- محاضر كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (2002-2008)

- معيد كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (1998-2002)

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:19 AM
اخر تعديل
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:43 AM

"الصفحي" تسلسل في المناصب الأكاديمية ليصل إلى رئاسة جامعة بيشة‎

تخصص في الكيمياء الحيوية ومنح الدكتوراه في العلاج الجيني من بريطانيا

A A A
فهد كاملي - جازان
0
588

صدر الأمر السامي الكريم بتعيين الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي رئيسًا لجامعة بيشة.

ويعد "الصفحي" الذي كان يشغل منصب وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال، من المهتمين بعلم الكيمياء الحيوية وهو من مواليد محافظة أحد المسارحة جنوب جازان، وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية – جامعة الملك سعود ومنح الدكتوراه في العلاج الجيني من معهد العلوم الحيوية الطبية – كلية الطب – جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة.

وتسلسل الدكتور "الصفحي" في عددٍ من المناصب وهي:

- وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية المكلف من تاريخ 02 / 12 /1440هـ إلى 12 / 03/1441

- ترقى إلى أستاذ في تخصص (الكيمياء الحيوية والسموم ) قسم علم الأدوية – كلية الصيدلة بتاريخ 27 / 08/1440هـ

- عين وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ابتداءً 3 / 2/ 1439هـ

- عميد كلية الصيدلة – جامعة جازان (سبتمبر2009 إلى تاريخ 16 سبتمبر 2017)

- أستاذ مشارك في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (أغسطس 2012 إلى تاريخه)

- أستاذ مساعد في قسم علم الأدوية والسموم- كلية الصيدلة- جامعة جازان (سبتمبر 2009- أغسطس2012)

- أستاذ مساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (يوليو 2008 – سبتمبر2009)

- مشرف على الشؤون الأكاديمية- كلية العلوم الطبية التطبيقية- جامعة جازان (أكتوبر 2008- سبتمبر2009)

- مشرف على إدارة البعثات - جامعة جازان (مارس 2009- سبتمبر2012)

- مدير إدارة التدريب – كلية العلوم الصحية بجازان (2002-2003)

- محاضر كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (2002-2008)

- معيد كيمياء حيوية طبية بكلية العلوم الصحية بجازان (1998-2002)

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,677
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,470
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة