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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".

وأشار "التحالف" إلى أن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين تُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
سبق

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".

وأشار "التحالف" إلى أن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين تُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:30 AM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:49 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,417

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".

وأشار "التحالف" إلى أن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين تُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

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