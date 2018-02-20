الهلال يبحث عن الصدارة الآسيوية من بوابة الاستقلال

في الخطوة الثانية بدوري أبطال آسيا

سيكون الهلال اليوم على موعد مع اختبار صعب عندما يحل ضيفًا ثقيلاً على استقلال طهران الإيراني على ملعب نادي السيب بالعاصمة العُمانية مسقط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يتطلع الهلال لتحقيق أول ثلاث نقاط له في دوري الأبطال هذا الموسم من أجل انتزاع صدارة المجموعة الرابعة في المسابقة والانفراد بها في حال تعثر الطرفين الآخرين بالمجموعة للاقتراب أكثر من خطف إحدى بطاقتي التأهل لدور ثمن النهائي.

يدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية نتيجة أن أغلب التوقعات تصب في مصلحته إلى جانب أن الفريق انفرد بصدارة الدوري المحلي وبفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه فريق الأهلي وذلك قبل خمس جولات على نهايته.

مهمة الهلال لن تكون سهلة لكنها في متناول لاعبي الفريق إذا كانوا في يومهم والتزموا بتعليمات المدرب وأدوا المطلوب منهم داخل أرضية الملعب خصوصًا أن الفريق الخصم يملك لاعبين يتميزون ببنية جسمانية قوية ممكن تساعدهم في الالتحامات القوية بالضغط على لاعبي الهلال خصوصًا المهاريين، إضافة إلى أنهم يعتمدون في لعبهم على الأطراف التي ستضع أطراف الهلال تحت الضغط مما يجعل الهلال يفتقد أهم وسائله الهجومية.

الهلال يملك نقطة من تعادله أمام العين الإماراتي وهو الرصيد ذاته للاستقلال الذي تعادل مع الريان القطري.