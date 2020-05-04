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استشاري جراحة: السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويًا

"القحطاني": تقتل 2.8 مليون شخص سنويًا بمعدل وفاة 8 آلاف شخص يوميًا حول العالم

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير المشرف على كرسي السمنة بجامعة الملك سعود البروفيسور عائض القحطاني بأن السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويًا! مشيرًا أن السمنة تقتل 2.8 مليون شخص سنويًا، أي بمعدل وفاة 8 آلاف شخص يوميًا حول العالم !!

وأضاف القحطاني الذي حل ضيفًا على برنامج الليوان مع عبدالله المديفر في (حكاية مرض السمنة) بأن نسبة السمنة في المملكة مزعجة، لافتًا بأن 90% من مصابي النوع الثاني من السكري بسبب السمنة، وتضاعف فرصة الإصابة بأمراض القلب 400%! وهي السبب المباشر في 40% من الأورام، ومشاكل الإنجاب عند 30% من النساء.

وأشار إلى أن متخذي القرار يرون أن السمنة مشكلة "شكل"، والصحيح أن السمنة مشكلة بيئة، ووباء من أخطر أوبئة العصر، مبينًا بأن السمنة ليست معركة وزارة الصحة وحدها، بل هي معركة مجتمع وأضاف: "وزارة الصحة لن تنجح وحدها في هذه الحرب، ونحن في حاجة ماسّة إلى استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة السمنة".

ورأي بأن السمنة ليست مشكلة شخص، بل مشكلة بيئة، والبيئة المحفزة للسمنة تبدأ بالسلوكيات الغذائية في المنزل.

وعن طفولته وبداياته أوضح البروفيسور القحطاني أنها كانت قاسية وصعبة عليه وعلى أشقائه ومنهم الدكتور مفلح القحطاني رئيس حقوق الإنسان، إذ اعتمدوا على أنفسهم بتوفير الأكل والدراسة حتى أصبحوا متفوقين في دراستهم وكانوا من الأوائل فيها، مشيرًا أنه رعى الغنم في صباه، وأنه في المرحلة الابتدائية والمتوسطة كانوا يعملون على إنزال أكياس الأسمنت من السيارات لأخذ مبالغ معينة لتساعدنا على العيش".

وعن دراسته الجامعية وابتعاثه قال: دخلت كلية الطب بنسبة 99.7%، ودرست تخصصي في كندا، وإبان دراستي فيها رأست نادي الطلبة وكنت ممثل الأطباء السعوديين في جامعة مقيل، وعلى لائحة الشرف في جامعة مونتريال، وبعد التخرج وعودتي للوطن حرصت على تنمية وتطوير جراحة المناظير في المملكة والشرق الأوسط، مشيرًا أنه قام بـ 10 آلاف عملية تكميم حتى الآن، موضحًا أن أقل نسبة يمكن أن تُقص في هذه الجراحة هي 70%.

السمنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري جراحة: السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويًا
سبق

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير المشرف على كرسي السمنة بجامعة الملك سعود البروفيسور عائض القحطاني بأن السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويًا! مشيرًا أن السمنة تقتل 2.8 مليون شخص سنويًا، أي بمعدل وفاة 8 آلاف شخص يوميًا حول العالم !!

وأضاف القحطاني الذي حل ضيفًا على برنامج الليوان مع عبدالله المديفر في (حكاية مرض السمنة) بأن نسبة السمنة في المملكة مزعجة، لافتًا بأن 90% من مصابي النوع الثاني من السكري بسبب السمنة، وتضاعف فرصة الإصابة بأمراض القلب 400%! وهي السبب المباشر في 40% من الأورام، ومشاكل الإنجاب عند 30% من النساء.

وأشار إلى أن متخذي القرار يرون أن السمنة مشكلة "شكل"، والصحيح أن السمنة مشكلة بيئة، ووباء من أخطر أوبئة العصر، مبينًا بأن السمنة ليست معركة وزارة الصحة وحدها، بل هي معركة مجتمع وأضاف: "وزارة الصحة لن تنجح وحدها في هذه الحرب، ونحن في حاجة ماسّة إلى استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة السمنة".

ورأي بأن السمنة ليست مشكلة شخص، بل مشكلة بيئة، والبيئة المحفزة للسمنة تبدأ بالسلوكيات الغذائية في المنزل.

وعن طفولته وبداياته أوضح البروفيسور القحطاني أنها كانت قاسية وصعبة عليه وعلى أشقائه ومنهم الدكتور مفلح القحطاني رئيس حقوق الإنسان، إذ اعتمدوا على أنفسهم بتوفير الأكل والدراسة حتى أصبحوا متفوقين في دراستهم وكانوا من الأوائل فيها، مشيرًا أنه رعى الغنم في صباه، وأنه في المرحلة الابتدائية والمتوسطة كانوا يعملون على إنزال أكياس الأسمنت من السيارات لأخذ مبالغ معينة لتساعدنا على العيش".

وعن دراسته الجامعية وابتعاثه قال: دخلت كلية الطب بنسبة 99.7%، ودرست تخصصي في كندا، وإبان دراستي فيها رأست نادي الطلبة وكنت ممثل الأطباء السعوديين في جامعة مقيل، وعلى لائحة الشرف في جامعة مونتريال، وبعد التخرج وعودتي للوطن حرصت على تنمية وتطوير جراحة المناظير في المملكة والشرق الأوسط، مشيرًا أنه قام بـ 10 آلاف عملية تكميم حتى الآن، موضحًا أن أقل نسبة يمكن أن تُقص في هذه الجراحة هي 70%.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:31 PM

استشاري جراحة: السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويًا

"القحطاني": تقتل 2.8 مليون شخص سنويًا بمعدل وفاة 8 آلاف شخص يوميًا حول العالم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير المشرف على كرسي السمنة بجامعة الملك سعود البروفيسور عائض القحطاني بأن السمنة تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنويًا! مشيرًا أن السمنة تقتل 2.8 مليون شخص سنويًا، أي بمعدل وفاة 8 آلاف شخص يوميًا حول العالم !!

وأضاف القحطاني الذي حل ضيفًا على برنامج الليوان مع عبدالله المديفر في (حكاية مرض السمنة) بأن نسبة السمنة في المملكة مزعجة، لافتًا بأن 90% من مصابي النوع الثاني من السكري بسبب السمنة، وتضاعف فرصة الإصابة بأمراض القلب 400%! وهي السبب المباشر في 40% من الأورام، ومشاكل الإنجاب عند 30% من النساء.

وأشار إلى أن متخذي القرار يرون أن السمنة مشكلة "شكل"، والصحيح أن السمنة مشكلة بيئة، ووباء من أخطر أوبئة العصر، مبينًا بأن السمنة ليست معركة وزارة الصحة وحدها، بل هي معركة مجتمع وأضاف: "وزارة الصحة لن تنجح وحدها في هذه الحرب، ونحن في حاجة ماسّة إلى استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة السمنة".

ورأي بأن السمنة ليست مشكلة شخص، بل مشكلة بيئة، والبيئة المحفزة للسمنة تبدأ بالسلوكيات الغذائية في المنزل.

وعن طفولته وبداياته أوضح البروفيسور القحطاني أنها كانت قاسية وصعبة عليه وعلى أشقائه ومنهم الدكتور مفلح القحطاني رئيس حقوق الإنسان، إذ اعتمدوا على أنفسهم بتوفير الأكل والدراسة حتى أصبحوا متفوقين في دراستهم وكانوا من الأوائل فيها، مشيرًا أنه رعى الغنم في صباه، وأنه في المرحلة الابتدائية والمتوسطة كانوا يعملون على إنزال أكياس الأسمنت من السيارات لأخذ مبالغ معينة لتساعدنا على العيش".

وعن دراسته الجامعية وابتعاثه قال: دخلت كلية الطب بنسبة 99.7%، ودرست تخصصي في كندا، وإبان دراستي فيها رأست نادي الطلبة وكنت ممثل الأطباء السعوديين في جامعة مقيل، وعلى لائحة الشرف في جامعة مونتريال، وبعد التخرج وعودتي للوطن حرصت على تنمية وتطوير جراحة المناظير في المملكة والشرق الأوسط، مشيرًا أنه قام بـ 10 آلاف عملية تكميم حتى الآن، موضحًا أن أقل نسبة يمكن أن تُقص في هذه الجراحة هي 70%.

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