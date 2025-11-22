1450 معدة و2800 عامل.. هكذا استنفرت "أمانة جدة" لموسم الهطولات

أكدت مراجعة آلية التنسيق مع الجهات الحكومية وانعقاد اللجنة الدائمة دوريًّا

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن جاهزيتها لتنفيذ خطتها خلال موسم الأمطار والتي من المحتمل أن تهطل على المحافظة اليوم وغدًا.

وأوضحت أن هناك عددًا من فِرَق العمل خلال موسم الأمطار، ستعمل موزعة على فترتين صباحية ومسائية؛ فيما تم توزيع عدد من المعدات؛ منها مضخات شفط متعددة الأحجام موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية، و19 مركز إسناد؛ مؤكدةً جاهزية جميع فِرَق العمل والمعدات المشاركة في خطة الأمانة لموسم الأمطار؛ بهدف ضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وبيّنت أن خطة الاستعداد لموسم الأمطار، تَضَمّنت الاستعداد المبكر للموسم؛ من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية العمال والمشرفين الذين بلغ عددهم 2800 عامل، إلى جانب التأكد من جاهزية المضخات والمعدات التي بلغ عددها (1450) معدة، إضافة إلى توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، كما تم التأكد من مشاركة 2300 عامل ومشرف، وأكثر من 2600 جهاز ومعدة لأعمال الرصد والمكافحة الحشرية، والوقاية من حمى الضنك.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم مراجعة آلية التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى مثل مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والهيئة العامة للأرصاد، وشركة الكهرباء؛ للتواجد مع فِرَق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي عند حدوثه، إلى جانب الاستفادة من نظام "ماطر" لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

وتابعت: "لجنة الأمطار الدائمة تعقد اجتماعًا دوريًّا لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة، ويتم مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ورفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة".