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بعد اندلاع أعمال عنف في مينيسوتا الأمريكية.. القنصلية السعودية تطالب مواطنيها بالحذر

دعت إلى الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة

طالبت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن الأمريكية، المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية مينيسوتا، بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينيابوليس حالياً.

وقالت القنصلية على حسابها في "تويتر": "تود القنصلية التنويه للمواطنين الموجودين في مينيابوليس الالتزام بتعليمات السلطات المحلية بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينيابوليس حالياً، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وفي حالة الطوارئ الاتصال على هاتف القنصلية وهواتف شؤون المواطنين السعوديين".

وتشهد مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية عمليات شغب ونهب اجتاحت عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينيابوليس؛ احتجاجاً على مقتل الشاب جورج فلويد؛ الذي تُوفي بعد توقيفه بعنف من قِبل شرطيين.

واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز؛ الحرس الوطني؛ "للمساعدة على حماية السكان والحفاظ على السلم" بموجب أمر تنفيذي أصدره أمس الخميس، بعد أن خرجت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب في الولاية.

القنصلية السعودية مدينة هيوستن الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اندلاع أعمال عنف في مينيسوتا الأمريكية.. القنصلية السعودية تطالب مواطنيها بالحذر
سبق

طالبت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن الأمريكية، المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية مينيسوتا، بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينيابوليس حالياً.

وقالت القنصلية على حسابها في "تويتر": "تود القنصلية التنويه للمواطنين الموجودين في مينيابوليس الالتزام بتعليمات السلطات المحلية بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينيابوليس حالياً، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وفي حالة الطوارئ الاتصال على هاتف القنصلية وهواتف شؤون المواطنين السعوديين".

وتشهد مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية عمليات شغب ونهب اجتاحت عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينيابوليس؛ احتجاجاً على مقتل الشاب جورج فلويد؛ الذي تُوفي بعد توقيفه بعنف من قِبل شرطيين.

واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز؛ الحرس الوطني؛ "للمساعدة على حماية السكان والحفاظ على السلم" بموجب أمر تنفيذي أصدره أمس الخميس، بعد أن خرجت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب في الولاية.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:06 PM

بعد اندلاع أعمال عنف في مينيسوتا الأمريكية.. القنصلية السعودية تطالب مواطنيها بالحذر

دعت إلى الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة

A A A
خالد علي - الرياض
1
3,469

طالبت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن الأمريكية، المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية مينيسوتا، بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينيابوليس حالياً.

وقالت القنصلية على حسابها في "تويتر": "تود القنصلية التنويه للمواطنين الموجودين في مينيابوليس الالتزام بتعليمات السلطات المحلية بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينيابوليس حالياً، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وفي حالة الطوارئ الاتصال على هاتف القنصلية وهواتف شؤون المواطنين السعوديين".

وتشهد مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية عمليات شغب ونهب اجتاحت عاصمة الولاية سانت بول ومدينة مينيابوليس؛ احتجاجاً على مقتل الشاب جورج فلويد؛ الذي تُوفي بعد توقيفه بعنف من قِبل شرطيين.

واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز؛ الحرس الوطني؛ "للمساعدة على حماية السكان والحفاظ على السلم" بموجب أمر تنفيذي أصدره أمس الخميس، بعد أن خرجت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب في الولاية.

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