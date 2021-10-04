عُمان: تسجيل 7 وفيات جديدة وبلاغات عن حالات فقدان جرّاء إعصار شاهين

"التعليم" أعلن تعليق الدراسة في جميع المدارس بمحافظتَي شمال وجنوب الباطنة

قالت وكالة الأنباء العمانية إنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة وبلاغات عن حالات فقدان من جرّاء #إعصار_شاهين.

وأعلن "تعليم عُمان" تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة بمحافظتَي شمال وجنوب الباطنة لمدة 3 أيام، وتعليقها في محافظتَي #مسقط والظاهرة يوم غد الثلاثاء.



وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، أمس الأحد، انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل

الصناعية بمسقط، من جرّاء تعرُّض السلطنة لإعصار شاهين.



وأوضحت اللجنة عبر حسابها في "تويتر"، أن فريق البحث والإنقاذ توجّه إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تمكن من انتشال جثتين

من تحت الأنقاض، فيما يواصل البحث عن ناجين.