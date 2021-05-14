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عمان.. 322 إصابة جديدة بكورونا في السلطنة

ليصبح إجمالي المصابين 4341 حالة و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (80) حالة لعمانيين، و(242) حالة لغير عمانيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية؛ يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (4341) حالة، وعدد الوفيات (17).

ولفتت الوزارة إلى أن (1303) حالات قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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عمان.. 322 إصابة جديدة بكورونا في السلطنة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (80) حالة لعمانيين، و(242) حالة لغير عمانيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية؛ يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (4341) حالة، وعدد الوفيات (17).

ولفتت الوزارة إلى أن (1303) حالات قد تماثلت للشفاء.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:58 AM

عمان.. 322 إصابة جديدة بكورونا في السلطنة

ليصبح إجمالي المصابين 4341 حالة و17 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (80) حالة لعمانيين، و(242) حالة لغير عمانيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية؛ يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (4341) حالة، وعدد الوفيات (17).

ولفتت الوزارة إلى أن (1303) حالات قد تماثلت للشفاء.

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