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النصر: موسى وآدم يواصلان التأهيل‫

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي. والتقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات. ‫بعد ذلك انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وقسّم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، أجرى لهما تدريبات تكتيكية متنوعة، تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية.

واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب. ‫

هذا، وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن المعد لهما مسبقًا.

النصر أحمد موسى عبدالفتاح آدم مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: موسى وآدم يواصلان التأهيل‫
سبق

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي. والتقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات. ‫بعد ذلك انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وقسّم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، أجرى لهما تدريبات تكتيكية متنوعة، تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية.

واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب. ‫

هذا، وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن المعد لهما مسبقًا.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
10:00 PM

النصر: موسى وآدم يواصلان التأهيل‫

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي. والتقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات. ‫بعد ذلك انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وقسّم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، أجرى لهما تدريبات تكتيكية متنوعة، تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية.

واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب. ‫

هذا، وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن المعد لهما مسبقًا.

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