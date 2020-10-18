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هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق هويتها الجديدة: نقطة تحول

تزامناً مع مرور 20 عاماً على تأسيسها وضمن استراتيجية 2023

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، هويتها الجديدة واستراتيجيتها التي تأتي انعكاساً لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، والتي تعظم من دورها نحو التحول إلى منظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد، وبما يواكب مستهدفات المملكة الطموحة في رؤيتها 2030.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذه الهوية يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة الهيئة؛ لما تمثله من انتقال استراتيجي على صعيد رسم خارطة الطريق لمستقبل القطاعات التي تضطلع الهيئة بتنظيمها.

وقالت: إنه سيسهم في تعزيز رؤية الهيئة ورسالتها الاستراتيجية، بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة؛ لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفاتٍ مرحليةٍ طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيمياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول العام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.

يُذكر أن إطلاق "هيئة الاتصالات" لهويتها الجديدة يأتي بالتزامن مع مرور حوالي 20 عاماً على تأسيس الهيئة، شهدت فيها العديد من المراحل المفصلية، ابتداءً بتوليها المهام المتعلقة بتقنية المعلومات عقب إنشاء الهيئة بعامين، ومروراً بتحرير أسواق الاتصالات وفتحها للمنافسة، وانتهاء بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد منتصف العام الهجري 1440هـ.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق هويتها الجديدة: نقطة تحول
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، هويتها الجديدة واستراتيجيتها التي تأتي انعكاساً لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، والتي تعظم من دورها نحو التحول إلى منظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد، وبما يواكب مستهدفات المملكة الطموحة في رؤيتها 2030.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذه الهوية يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة الهيئة؛ لما تمثله من انتقال استراتيجي على صعيد رسم خارطة الطريق لمستقبل القطاعات التي تضطلع الهيئة بتنظيمها.

وقالت: إنه سيسهم في تعزيز رؤية الهيئة ورسالتها الاستراتيجية، بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة؛ لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفاتٍ مرحليةٍ طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيمياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول العام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.

يُذكر أن إطلاق "هيئة الاتصالات" لهويتها الجديدة يأتي بالتزامن مع مرور حوالي 20 عاماً على تأسيس الهيئة، شهدت فيها العديد من المراحل المفصلية، ابتداءً بتوليها المهام المتعلقة بتقنية المعلومات عقب إنشاء الهيئة بعامين، ومروراً بتحرير أسواق الاتصالات وفتحها للمنافسة، وانتهاء بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد منتصف العام الهجري 1440هـ.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:02 PM

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق هويتها الجديدة: نقطة تحول

تزامناً مع مرور 20 عاماً على تأسيسها وضمن استراتيجية 2023

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عبدالسلام العنزي - الرياض
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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، هويتها الجديدة واستراتيجيتها التي تأتي انعكاساً لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، والتي تعظم من دورها نحو التحول إلى منظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد، وبما يواكب مستهدفات المملكة الطموحة في رؤيتها 2030.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذه الهوية يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة الهيئة؛ لما تمثله من انتقال استراتيجي على صعيد رسم خارطة الطريق لمستقبل القطاعات التي تضطلع الهيئة بتنظيمها.

وقالت: إنه سيسهم في تعزيز رؤية الهيئة ورسالتها الاستراتيجية، بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة؛ لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفاتٍ مرحليةٍ طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيمياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول العام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.

يُذكر أن إطلاق "هيئة الاتصالات" لهويتها الجديدة يأتي بالتزامن مع مرور حوالي 20 عاماً على تأسيس الهيئة، شهدت فيها العديد من المراحل المفصلية، ابتداءً بتوليها المهام المتعلقة بتقنية المعلومات عقب إنشاء الهيئة بعامين، ومروراً بتحرير أسواق الاتصالات وفتحها للمنافسة، وانتهاء بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد منتصف العام الهجري 1440هـ.

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