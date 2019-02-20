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لمبدعي السعودية والعرب.. دعوة للتقدم لـ "منحة مسك للفنون 3" والتسجيل من هنا

تُغَطّي مبلغًا ماليًّا قيمته مليون ريال لإنتاج الأعمال.. والمجال مفتوح حتى 15 مارس

فتح معهد مسك للفنون -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"- باب التقديم لـ "منحة مسك للفنون" في نسختها الثالثة، التي تهدف إلى تقديم الدعم المادي والفني للفنانين والمصممين الصاعدين والمحترفين، وتمكينهم من إطلاق العنان لتعبيراتهم الفنية ورؤاهم الإبداعية وتحقيقها لتعزيز الإنتاج الفني وإثراء ساحة الفنون.

وتستهدف المنحة المبدعين من الوطن العربي، من ممارسي الفنون البصرية والرقمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والفن متعدد التخصصات؛ وتُوفر لهم فرصة للارتقاء بمستوى الإنتاج الإبداعي والعمل في بيئة فنية مهيأة بجوار نخبة من القيّمين الفنيين والمرشدين المخضرمين.

وتنطلق نسخة هذا العام من المنحة بموضوع "سراب"، في دعوة نحو العودة إلى الماضي والتفكر في الحنين كذاكرة لا وجود لها في حياتنا الواقعية، وخَوْض حوار الحركة والذاكرة، والتعبير عن مكنونات هذا الحوار بإبداعات بصرية تجسدت في أفكارهم وخيالاتهم سرابًا.

وتُغَطّي "منحة مسك للفنون" مبلغًا ماليًّا قيمته مليون ريال سعودي لإنتاج أعمال فنية، ودعمًا وتوجيهًا من أعضاء لجنة المنحة، إضافة إلى الدعم الفني، ومعرضٍ لأعمال الفنانين يُقام في شهر ديسمبر من كل عام في "صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون".

ودعا معهد مسك للفنون المبدعين الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التقديم عبر الرابط الآتي:

(https://maiadmin.miskartinstitute.org/ArtGrants/Details?q=aWQ9NDg%3D)، مضيفًا أن باب التقديم مفتوح حتى الـ 15 من شهر مارس المقبل.

معهد مسك للفنون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمبدعي السعودية والعرب.. دعوة للتقدم لـ "منحة مسك للفنون 3" والتسجيل من هنا
سبق

فتح معهد مسك للفنون -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"- باب التقديم لـ "منحة مسك للفنون" في نسختها الثالثة، التي تهدف إلى تقديم الدعم المادي والفني للفنانين والمصممين الصاعدين والمحترفين، وتمكينهم من إطلاق العنان لتعبيراتهم الفنية ورؤاهم الإبداعية وتحقيقها لتعزيز الإنتاج الفني وإثراء ساحة الفنون.

وتستهدف المنحة المبدعين من الوطن العربي، من ممارسي الفنون البصرية والرقمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والفن متعدد التخصصات؛ وتُوفر لهم فرصة للارتقاء بمستوى الإنتاج الإبداعي والعمل في بيئة فنية مهيأة بجوار نخبة من القيّمين الفنيين والمرشدين المخضرمين.

وتنطلق نسخة هذا العام من المنحة بموضوع "سراب"، في دعوة نحو العودة إلى الماضي والتفكر في الحنين كذاكرة لا وجود لها في حياتنا الواقعية، وخَوْض حوار الحركة والذاكرة، والتعبير عن مكنونات هذا الحوار بإبداعات بصرية تجسدت في أفكارهم وخيالاتهم سرابًا.

وتُغَطّي "منحة مسك للفنون" مبلغًا ماليًّا قيمته مليون ريال سعودي لإنتاج أعمال فنية، ودعمًا وتوجيهًا من أعضاء لجنة المنحة، إضافة إلى الدعم الفني، ومعرضٍ لأعمال الفنانين يُقام في شهر ديسمبر من كل عام في "صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون".

ودعا معهد مسك للفنون المبدعين الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التقديم عبر الرابط الآتي:

(https://maiadmin.miskartinstitute.org/ArtGrants/Details?q=aWQ9NDg%3D)، مضيفًا أن باب التقديم مفتوح حتى الـ 15 من شهر مارس المقبل.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:08 PM

لمبدعي السعودية والعرب.. دعوة للتقدم لـ "منحة مسك للفنون 3" والتسجيل من هنا

تُغَطّي مبلغًا ماليًّا قيمته مليون ريال لإنتاج الأعمال.. والمجال مفتوح حتى 15 مارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فتح معهد مسك للفنون -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"- باب التقديم لـ "منحة مسك للفنون" في نسختها الثالثة، التي تهدف إلى تقديم الدعم المادي والفني للفنانين والمصممين الصاعدين والمحترفين، وتمكينهم من إطلاق العنان لتعبيراتهم الفنية ورؤاهم الإبداعية وتحقيقها لتعزيز الإنتاج الفني وإثراء ساحة الفنون.

وتستهدف المنحة المبدعين من الوطن العربي، من ممارسي الفنون البصرية والرقمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والفن متعدد التخصصات؛ وتُوفر لهم فرصة للارتقاء بمستوى الإنتاج الإبداعي والعمل في بيئة فنية مهيأة بجوار نخبة من القيّمين الفنيين والمرشدين المخضرمين.

وتنطلق نسخة هذا العام من المنحة بموضوع "سراب"، في دعوة نحو العودة إلى الماضي والتفكر في الحنين كذاكرة لا وجود لها في حياتنا الواقعية، وخَوْض حوار الحركة والذاكرة، والتعبير عن مكنونات هذا الحوار بإبداعات بصرية تجسدت في أفكارهم وخيالاتهم سرابًا.

وتُغَطّي "منحة مسك للفنون" مبلغًا ماليًّا قيمته مليون ريال سعودي لإنتاج أعمال فنية، ودعمًا وتوجيهًا من أعضاء لجنة المنحة، إضافة إلى الدعم الفني، ومعرضٍ لأعمال الفنانين يُقام في شهر ديسمبر من كل عام في "صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون".

ودعا معهد مسك للفنون المبدعين الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التقديم عبر الرابط الآتي:

(https://maiadmin.miskartinstitute.org/ArtGrants/Details?q=aWQ9NDg%3D)، مضيفًا أن باب التقديم مفتوح حتى الـ 15 من شهر مارس المقبل.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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