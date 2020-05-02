"البيئة": جبل سلا العارضة بجازان تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

الأرصاد نبهت من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن جبل سلا العارضة بمنطقة جازان سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم السبت.

وقالت الوزارة : سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم السبت بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤١هـ في جبل سلا / العارضة بمنطقة جازان.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، والريث، وأحد المسارحة، والعارضة، وصامطة، والطوال، وفيفا، وضمد، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.