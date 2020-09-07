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بإجمالي أكثر من 4 ملايين.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالمياً بإصابات "كورونا"

سجلت 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642

قفزت الهند، الإثنين، إلى المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، متخطية البرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات في البلد الآسيوي 4.204.614 حالة، كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التي رصدت نحو 6.25 مليون حالة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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بإجمالي أكثر من 4 ملايين.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالمياً بإصابات "كورونا"
سبق

قفزت الهند، الإثنين، إلى المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، متخطية البرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات في البلد الآسيوي 4.204.614 حالة، كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التي رصدت نحو 6.25 مليون حالة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:41 AM

بإجمالي أكثر من 4 ملايين.. الهند تقفز إلى المركز الثاني عالمياً بإصابات "كورونا"

سجلت 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت الهند، الإثنين، إلى المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، متخطية البرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 90802 إصابة جديدة، وبهذا يصبح مجموع الإصابات في البلد الآسيوي 4.204.614 حالة، كما تم تسجيل 1016 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد في الهند، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71642.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تجاوزت الهند إصابات البرازيل المقدرة بنحو 4.12 مليون إصابة، لكنها لا تزال بعيدة عن الولايات المتحدة التي رصدت نحو 6.25 مليون حالة.

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