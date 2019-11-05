اليوم.. جامعة الأمير محمد بن فهد تنظّم حفل تخرّج لـ465 من طلابها

يمثلون الدفعة السادسة.. واستعدادات كبيرة لخروج الاحتفال بالشكل اللائق

تقيم جامعة الأمير محمد بن فهد، اليوم الثلاثاء، حفل تخرّج الدفعة السادسة من طلابها، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بمقر الجامعة بمنطقة العزيزية.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن عدد طلاب الدفعة السادسة 465 طالبًا من مختلف التخصصات.

وأضاف "الأنصاري": بدأت الجامعة بالاستعدادات لإقامة هذا الحفل؛ لتظهر بالصورة المشرفة التي تعكس ما وصلت إليه من تميّز؛ سواء على المستوى الأكاديمي أو ما اكتسبته من سمعة من أرباب العمل؛ نظرًا لما يميز خريجيها من قدرة على القيام بالمهام التي تناط بهم.

ولفت إلى أن رحلة الجامعة تبدأ مع الخريجين عند تخرجهم من خلال انضمامهم لمكتب الخريجين والاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الجامعة.

واستطرد الأنصاري بأن الجامعة كانت قد أجرت مسابقة بين خريجيها، واختارت خمسة من المتميزين منهم، وابتعثتهم لحضور برنامج القيادة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة؛ بهدف تطوير قدرات هؤلاء الخريجين وتمكينهم للاحتياجات المستقبلية لوظائفهم. كما تحرص الجامعة على دعوة خريجيها لكافة مناسباتها، وتقيم لهم حفلًا سنويًّا تتم فيه مراجعة أدائهم في مواقع عملهم، والاستماع إلى تغذيتهم الراجعة عن برامج الجامعة وتطبيقاتها في سوق العمل.

واختتم تصريحه بالشكر والتقدير لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه ومؤازرته لكافة فعاليات الجامعة وأنشطتها؛ لما أكسبها سمعة محلية وعالمية على حد سواء. كما رفع التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم؛ متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.