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"معين" .. ديوان المظالم يُطلق خدمة "تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى إلكترونياً"

دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة وضمن أعمال التطوير التي يشهدها القضاء الإداري

أطلق ديوان المظالم، عبر منصة معين الإلكترونية، خدمة "تعديل بيانات التبليغ في دعوى"، التي تمكِّن أطراف الدعاوى وممثليهم من تعديل بيانات التبليغ التي تشمل: (رقم الجوّال أو البريد الإلكتروني) بجميع الدعاوى الظاهرة أو اختيار دعاوى محدّدة منها، من خلال منصة معين الإلكترونية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وهي من ضمن سلسلة أعمال التطوير التقنية التي يشهدها القضاء الإداري نحو تحسين جودة عمليات التقاضي والترافع.

ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الخدمات الإلكترونية، إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، من خلال تعديل أي بيانات أساسية قد تطرأ على مسارها، ضماناً لتوفير الدقة وضبط التحقق من أطراف الدعاوى.

يُذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وفق مستهدف التحول الإلكتروني لعمليات العمل القضائي كافة، ووفق ما أقرّته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.

ديوان المظالم منصة معين الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معين" .. ديوان المظالم يُطلق خدمة "تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى إلكترونياً"
سبق

أطلق ديوان المظالم، عبر منصة معين الإلكترونية، خدمة "تعديل بيانات التبليغ في دعوى"، التي تمكِّن أطراف الدعاوى وممثليهم من تعديل بيانات التبليغ التي تشمل: (رقم الجوّال أو البريد الإلكتروني) بجميع الدعاوى الظاهرة أو اختيار دعاوى محدّدة منها، من خلال منصة معين الإلكترونية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وهي من ضمن سلسلة أعمال التطوير التقنية التي يشهدها القضاء الإداري نحو تحسين جودة عمليات التقاضي والترافع.

ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الخدمات الإلكترونية، إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، من خلال تعديل أي بيانات أساسية قد تطرأ على مسارها، ضماناً لتوفير الدقة وضبط التحقق من أطراف الدعاوى.

يُذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وفق مستهدف التحول الإلكتروني لعمليات العمل القضائي كافة، ووفق ما أقرّته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:43 AM

"معين" .. ديوان المظالم يُطلق خدمة "تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى إلكترونياً"

دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة وضمن أعمال التطوير التي يشهدها القضاء الإداري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق ديوان المظالم، عبر منصة معين الإلكترونية، خدمة "تعديل بيانات التبليغ في دعوى"، التي تمكِّن أطراف الدعاوى وممثليهم من تعديل بيانات التبليغ التي تشمل: (رقم الجوّال أو البريد الإلكتروني) بجميع الدعاوى الظاهرة أو اختيار دعاوى محدّدة منها، من خلال منصة معين الإلكترونية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وهي من ضمن سلسلة أعمال التطوير التقنية التي يشهدها القضاء الإداري نحو تحسين جودة عمليات التقاضي والترافع.

ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الخدمات الإلكترونية، إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، من خلال تعديل أي بيانات أساسية قد تطرأ على مسارها، ضماناً لتوفير الدقة وضبط التحقق من أطراف الدعاوى.

يُذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وفق مستهدف التحول الإلكتروني لعمليات العمل القضائي كافة، ووفق ما أقرّته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.

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