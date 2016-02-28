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"أرامكو" تحدّد سعر البروبان عند 625 دولاراً للطن المتري لشهر مارس

"بلومبرغ": أبقت على سعر خامها لشهر مارس للعملاء في آسيا دون تغير

حدّدت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، سعر البروبان عند 625 دولاراً للطن المتري لشهر مارس.

وقالت الشركة في بيان، إن أسعار عقد غاز البترول المسال لشهر مارس 2021 كما يلي: بروبان 625.00 دولاراً للطن المتري، والبوتان 595.00 دولاراً للطن المتري، وفق رويترز.

يُذكر أنه في مطلع فبراير الجاري ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن شركة "أرامكو" أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري.

إلا أن الوكالة أشارت إلى أن الشركة رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا.

وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتيننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.

شركة أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أرامكو" تحدّد سعر البروبان عند 625 دولاراً للطن المتري لشهر مارس
سبق

حدّدت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، سعر البروبان عند 625 دولاراً للطن المتري لشهر مارس.

وقالت الشركة في بيان، إن أسعار عقد غاز البترول المسال لشهر مارس 2021 كما يلي: بروبان 625.00 دولاراً للطن المتري، والبوتان 595.00 دولاراً للطن المتري، وفق رويترز.

يُذكر أنه في مطلع فبراير الجاري ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن شركة "أرامكو" أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري.

إلا أن الوكالة أشارت إلى أن الشركة رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا.

وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتيننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:51 AM

"أرامكو" تحدّد سعر البروبان عند 625 دولاراً للطن المتري لشهر مارس

"بلومبرغ": أبقت على سعر خامها لشهر مارس للعملاء في آسيا دون تغير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدّدت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، سعر البروبان عند 625 دولاراً للطن المتري لشهر مارس.

وقالت الشركة في بيان، إن أسعار عقد غاز البترول المسال لشهر مارس 2021 كما يلي: بروبان 625.00 دولاراً للطن المتري، والبوتان 595.00 دولاراً للطن المتري، وفق رويترز.

يُذكر أنه في مطلع فبراير الجاري ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن شركة "أرامكو" أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري.

إلا أن الوكالة أشارت إلى أن الشركة رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا.

وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتيننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.

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