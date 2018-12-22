كورونا في أفريقيا.. الإصابات 2.6 مليون والضحايا 226 ألفًا و8 ملايين حالة تعاف
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في دول القارة الأفريقية، ليصل إلى 9 ملايين و257 ألفًا و141 إصابة.
وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية قد بلغ 226 ألفًا و229 وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفًا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.
كورونا في أفريقيا.. الإصابات 2.6 مليون والضحايا 226 ألفًا و8 ملايين حالة تعاف
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-22
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في دول القارة الأفريقية، ليصل إلى 9 ملايين و257 ألفًا و141 إصابة.
وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية قد بلغ 226 ألفًا و229 وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفًا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:18 PM
كورونا في أفريقيا.. الإصابات 2.6 مليون والضحايا 226 ألفًا و8 ملايين حالة تعاف
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في دول القارة الأفريقية، ليصل إلى 9 ملايين و257 ألفًا و141 إصابة.
وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية قد بلغ 226 ألفًا و229 وفاة.
وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفًا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.