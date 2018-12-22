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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في أفريقيا.. الإصابات 2.6 مليون والضحايا 226 ألفًا و8 ملايين حالة تعاف

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في دول القارة الأفريقية، ليصل إلى 9 ملايين و257 ألفًا و141 إصابة.

وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية قد بلغ 226 ألفًا و229 وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفًا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

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كورونا في أفريقيا.. الإصابات 2.6 مليون والضحايا 226 ألفًا و8 ملايين حالة تعاف
سبق

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في دول القارة الأفريقية، ليصل إلى 9 ملايين و257 ألفًا و141 إصابة.

وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية قد بلغ 226 ألفًا و229 وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفًا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:18 PM

كورونا في أفريقيا.. الإصابات 2.6 مليون والضحايا 226 ألفًا و8 ملايين حالة تعاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في دول القارة الأفريقية، ليصل إلى 9 ملايين و257 ألفًا و141 إصابة.

وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية قد بلغ 226 ألفًا و229 وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و371 ألفًا و635 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,919
38 مليار ..

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