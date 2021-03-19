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"بن بدن" لدرجة أستاذ مشارك بجامعة "سطام"

صدرت موافقة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، على ترقية المشرف العام على الصندوق الخيري لدعم طلاب المنح الدكتور عبدالله بن محمد بن بدن السبيعي، إلى أستاذ مشارك بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
"سبق" تبارك للدكتور عبدالله بن بدن، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"بن بدن" لدرجة أستاذ مشارك بجامعة "سطام"
سبق

صدرت موافقة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، على ترقية المشرف العام على الصندوق الخيري لدعم طلاب المنح الدكتور عبدالله بن محمد بن بدن السبيعي، إلى أستاذ مشارك بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
"سبق" تبارك للدكتور عبدالله بن بدن، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
03:28 PM

"بن بدن" لدرجة أستاذ مشارك بجامعة "سطام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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صدرت موافقة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، على ترقية المشرف العام على الصندوق الخيري لدعم طلاب المنح الدكتور عبدالله بن محمد بن بدن السبيعي، إلى أستاذ مشارك بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
"سبق" تبارك للدكتور عبدالله بن بدن، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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