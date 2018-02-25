بدء التسجيل في الدورة الرابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

القصبي: تهدف لنشر الوعي بالجودة والتميز وتطبيقاته في المجتمع

أوضح الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن إتاحة الفرصة أمام القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ للمشاركة في منافسات الجائزة بدورتها الرابعة؛ حيث بدأ التسجيل فيها اليوم 25 فبراير 2018م.

وأضاف: من أهداف الجائزة التوعيةُ ونشر الوعي بالجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وقد أصبحت الفرصة الآن مواتية للقطاعات لتقييم ذاتها باستخدام نموذج التميز المؤسسي الذي تَبَنّته الجائزة في أعمالها، ويُعَد النموذج الوطني للجودة والتميز في المملكة، كما أنه أحد الأدوات الفاعلة في تحقيق ريادة المنشآت بمختلف أعمالها وقطاعاتها، وسوف يسهم -بإذن الله- في رفع الكفاءة والفعالية في تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة الطموحة 2030؛ مشيراً إلى أن الجائزة تسعى لتحفيز القطاعات على تبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي؛ ليكون إطاراً مرجعياً لممارسات وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي لدى القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

وتابع القصبي: يشمل القطاع الحكومي كلاً من الوزارات والجهات والفروع التابعة لها والتي يتم ترشيحها من قِبَل تلك الوزارات وتتبع لها تنظيمياً، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات ومَن في حكمها ممن تنطبق عليها شروط الترشح للجائزة. كما تتضمن الفئات الحكومية قطاعَ التعليم العالي، ويشمل الجامعات والكليات الحكومية، والمنشآت الصحية الحكومية، وتشمل المنشآت التي تقدم خدمة الرعاية الصحية بشكل مباشر كالمدن الطبية والمستشفيات التي تزيد سعتها عن (300) سرير.

وأردف القصبي: كما خصصت الجائزة ضمن فئات القطاع الخاص، (9) فئات متنوعة تشمل: التعليم العام الأهلي، والتعليم العالي الأهلي، والمنشآت الصحية الخاصة التي تزيد سعتها عن (100) سرير، والمنشآت الإنتاجية الكبيرة، والمنشآت الإنتاجية المتوسطة، والمنشآت الإنتاجية الصغيرة، والمنشآت الخدمية الكبيرة، والمنشآت الخدمية المتوسطة، والمنشآت الخدمية الصغيرة.

وأكد الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، حرص الجائزة على دعم وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي؛ حيث تم فتح المجال لفئتيْ الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية الأخرى؛ وذلك مواكبةً لتطلعات رؤية 2030؛ باعتبار أن هذا القطاع هو أحد أذرع الاقتصاد الوطني الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.

ودعا أمين عام الجائزة، الجهات الراغبة بالتقدم، إلى الدخول على موقع الجائزة (http://www.kaqa.org.sa)؛ للتعرف أكثر على القطاعات والفئات التي تستهدفها الجائزة في دورتها الرابعة، والاطلاع على معايير التقدم لكل فئة؛ متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في رحلتهم لتحقيق التميز المؤسسي؛ بما يحقق الريادة والنماء لبلدنا المعطاء.