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ضيف الشرف "العراق" في ضيافة "أدب" هذا المساء

في أمسية ثقافية تجمع المثقفين من البلدين

تحتفي الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" بمجموعة من أدباء العراق ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب

وسيحضر حفل العشاء الذي تقيمه "أدب" بهذه المناسبة نخبة من أدباء ومثقفي المملكة العربية السعودية في أمسية تجمع المثقفين من البلدين الشقيقين ومن دول شقيقة أخرى لمدّ جسور الإخاء بين الأشقاء وتعزيز أواصر المحبة.

وقال عضو مجلس الشورى السابق مدير الموسوعة الدكتور عبدالله السفياني: "إننا في هذا المساء نحتفي بأشقائنا أدباء ومثقفي العراق الحبيب؛ امتداداً للجهود السعودية العراقية لتعميق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وحرصا على أن تظل الثقافة والأدب رابط العروة الوثقى بيننا.

وأضاف: "ولا يخفى على الجميع الدور المحوري الثقافي والسياسي الذي تشكله السعودية والعراق إقليمياً وعالمياً، ونعتقد أن تعميق العلاقات الأخوية سيقطع الطريق على كل المخربين في المنطقة، ويحفظ شعوبها ويحقق أمنها ورخاءها.

واختتم: "سيكون مساءً مُحمّلاً بالشعر والجمال، وسيتعرف الضيوف من خلاله على الجهود السعودية في الحقل الثقافي، وعلى الدور الكبير الذي تقوم به أدب عبر منصاتها المختلفة، وسيكون هناك عرض مرئي عن شبكة أدب الجديدة والخدمات التي تقدمها لأدباء العالم العربي، متمنياً للعراق الشقيق موفور التقدم والازدهار، وللوطن شعباً وقيادةً دوام العز والتمكين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضيف الشرف "العراق" في ضيافة "أدب" هذا المساء
سبق

تحتفي الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" بمجموعة من أدباء العراق ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب

وسيحضر حفل العشاء الذي تقيمه "أدب" بهذه المناسبة نخبة من أدباء ومثقفي المملكة العربية السعودية في أمسية تجمع المثقفين من البلدين الشقيقين ومن دول شقيقة أخرى لمدّ جسور الإخاء بين الأشقاء وتعزيز أواصر المحبة.

وقال عضو مجلس الشورى السابق مدير الموسوعة الدكتور عبدالله السفياني: "إننا في هذا المساء نحتفي بأشقائنا أدباء ومثقفي العراق الحبيب؛ امتداداً للجهود السعودية العراقية لتعميق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وحرصا على أن تظل الثقافة والأدب رابط العروة الوثقى بيننا.

وأضاف: "ولا يخفى على الجميع الدور المحوري الثقافي والسياسي الذي تشكله السعودية والعراق إقليمياً وعالمياً، ونعتقد أن تعميق العلاقات الأخوية سيقطع الطريق على كل المخربين في المنطقة، ويحفظ شعوبها ويحقق أمنها ورخاءها.

واختتم: "سيكون مساءً مُحمّلاً بالشعر والجمال، وسيتعرف الضيوف من خلاله على الجهود السعودية في الحقل الثقافي، وعلى الدور الكبير الذي تقوم به أدب عبر منصاتها المختلفة، وسيكون هناك عرض مرئي عن شبكة أدب الجديدة والخدمات التي تقدمها لأدباء العالم العربي، متمنياً للعراق الشقيق موفور التقدم والازدهار، وللوطن شعباً وقيادةً دوام العز والتمكين".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
06:46 PM

ضيف الشرف "العراق" في ضيافة "أدب" هذا المساء

في أمسية ثقافية تجمع المثقفين من البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفي الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" بمجموعة من أدباء العراق ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب

وسيحضر حفل العشاء الذي تقيمه "أدب" بهذه المناسبة نخبة من أدباء ومثقفي المملكة العربية السعودية في أمسية تجمع المثقفين من البلدين الشقيقين ومن دول شقيقة أخرى لمدّ جسور الإخاء بين الأشقاء وتعزيز أواصر المحبة.

وقال عضو مجلس الشورى السابق مدير الموسوعة الدكتور عبدالله السفياني: "إننا في هذا المساء نحتفي بأشقائنا أدباء ومثقفي العراق الحبيب؛ امتداداً للجهود السعودية العراقية لتعميق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وحرصا على أن تظل الثقافة والأدب رابط العروة الوثقى بيننا.

وأضاف: "ولا يخفى على الجميع الدور المحوري الثقافي والسياسي الذي تشكله السعودية والعراق إقليمياً وعالمياً، ونعتقد أن تعميق العلاقات الأخوية سيقطع الطريق على كل المخربين في المنطقة، ويحفظ شعوبها ويحقق أمنها ورخاءها.

واختتم: "سيكون مساءً مُحمّلاً بالشعر والجمال، وسيتعرف الضيوف من خلاله على الجهود السعودية في الحقل الثقافي، وعلى الدور الكبير الذي تقوم به أدب عبر منصاتها المختلفة، وسيكون هناك عرض مرئي عن شبكة أدب الجديدة والخدمات التي تقدمها لأدباء العالم العربي، متمنياً للعراق الشقيق موفور التقدم والازدهار، وللوطن شعباً وقيادةً دوام العز والتمكين".

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