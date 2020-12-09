سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الدكتور نعيم غني

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأميرة سلطانة السديري الخيرية في باكستان، الدكتور نعيم غنى.

وعبّر في اتصال هاتفي بأسرة الراحل باسمه ونيابة عن أسرته عن خالص تعازيه ومواساته في رحيل "غنى".

وقال إن علاقته بالدكتور "نعيم" بدأت منذ العام 1968م، حينما كان مشرفًا على علاج الأمير فهد بن سلمان بن عبد العزيز -رحمه الله -.

وأضاف أن الدكتور غني حظي بتقدير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- طوال الـ50 عاما الماضية، ومرافقًا له في سفره.

وأسس مع والدة الأمير فهد بن سلطان، الأميرة سلطانة بنت تركي السديري، مؤسسة سلطانة الخيرية في إسلام آباد في باكستان، والتي بدأت مؤسسة للتعليم والعلاج، ثم أصبحت منارة إشعاع تقدم خدماتها لأكثر من عشرة آلاف شخص من المحتاجين في باكستان.

وبين أن مؤسسة الأميرة سلطانة بنت تركي السديري في باكستان، حظيت بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ومن القيادات الباكستانية والمجتمع المحلي هناك، واستمرت لسنوات طويلة من العمل المتميز والجاد، وتحظى باحترام كبير لدورها الاجتماعي والإنساني البارز.

يذكر أن مؤسسة الأميرة سلطانة السديري في باكستان، والتي يشرف عليها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، تقدم خدماتها لأكثر من عشرة آلاف شخص في باكستان في مجالات مختلفة، شملت الخدمات التعليمية والإنسانية التي تقدمها مؤسسة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي تتخذ من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مقراً لأنشطتها وبرامجها العلمية والتعليمية والإنسانية والاجتماعية، أكثر من 120 ألف مستفيد باكستاني.

وتعد المؤسسة منارة بارزة ليس في دولة باكستان فقط، بل على امتداد قارة آسيا؛ لما حققته من نتائج كبيرة على الأرض وفي مختلف المستويات؛ حيث ساهمت المؤسسة وعلى مدار 30 عامًا في تعليم 120 ألف طالب وطالبة، يمثل بعضهم الآن قادة في تخصصاتهم العلمية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية، كما يستقبل المركز الطبي 40 ألف مريض سنويًّا.